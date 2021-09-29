中国恒大危机令地产业阴霾笼罩 部分房企面临提前还贷压力

来源：路透社

深陷债务危机的中国恒大能否顺利“渡劫”晦暗不明，这亦给其他房地产企业蒙上厚重阴霾。自去年“三道红线”及集中度新规实施以来，一向秉承“高杠杆-高负债”模式的房企已在挣扎求存，而愈演愈烈的恒大事件似乎正在从单体危机转变为行业性恐慌。

有知情人士对路透透露，恒大危机爆发加重了金融机构对其他开发商相关贷款的疑虑，一些银行已经以各种名义要求部分房企提前归还贷款，恐令相关企业的融资压力更为沉重。

“‘三条红线’是我们主动在压降，但恒大事件已经成为行业性的恐慌，现在金融机构恨不得立即把贷款全部都收回去，”一位大型房企高层对路透称。

他并指出，各家机构都以相同的套路，如“监管检查”或“集团检查”为由想要收回贷款；目前尚难辨别此举是“真抽贷”还是“假咋呼”，但在恒大危机愈演愈烈的背景下，各家机构都在竭力避免成为最后的风险接棒者。

去年8月下旬中国监管层根据负债率为房地产企业划定“三道红线”，年末再出重拳，对涉房贷款集中度制定指标上限，为房企融资套上“紧箍咒”。今年以来，房地产行业爆雷不断，华夏幸福、泰禾、蓝光发展相继陷入资金链断裂困局。

而据路透获悉，除了银行外，信托、险资、AMC（资产管理公司）等各类金融机构均对“涉房”项目慎之又慎。同时，近期其他机构资金借助通道投入涉房项目亦面临撤回投资的压力，否则会面临一定的合规风险。

中国央行最新召开三季度货币政策例会强调，稳健货币政策要灵活精准合理适度，同时提及维护房地产市场健康发展。分析师认为，货币政策稳健偏宽基调依旧延续，但对经济形势预期乐观程度降低，同时新增房地产行业表述谨防局部风险冲击，或预示边际微调房地产政策。受此影响，中港股市地产板块周二集体上扬。

虽然房地产行业暗流涌动，信用风险不断累积，但与挣扎在“生存线”上的民营房企相比，国资房企受创程度相对较低。

一位头部国资房企人士表示，因“三道红线”紧箍咒、商品房销售不佳回款较慢，再加上今年以来地方政府对楼盘预售资金的监管非常严格，其所在公司也面临一定的资金紧张，但是并未感受到来自金融机构方面的压力。

“我们没有被要求提前还款，我们公司没问题，很强势。”他称。

另一行业资深人士亦表示，今年以来民营和国资房企分化已经非常明显，一些国资“不差钱”，频频出手拿地或者收购商业物业，而以恒大为代表的一批民营企业处境日益艰难，一些企业融资渠道甚至完全关闭。

如“千亿”地产新军--新力控股在中秋假期间狂泻近90%，股价几乎“一天归零”，路透获悉，因其董事长在债权人沟通群里表态无法履约并退群、被市场视为“实质性违约”所致；新力在10月中旬将有两笔债券到期。

近日融创中国绍兴分部向地方政府的一封求助信亦在网络上疯传，称其现金流动性碰到障碍和困难，恳请政府给予政策支持；该公司周二否认此“求助”事件，称全国范围项目运营正常销售良好。融创中国今年迄今股价跌去近47%，近一个月下挫33%。

而国资背景的保利发展今年以来则跌12.2%，近一个月上涨逾15%；招商蛇口年内仅跌约2%，近一个月则涨逾20%。

业内人士普遍指出，当前房地产行业的游戏规则已完全改变，“高杠杆-高负债”模式不再行得通，且利润空间亦被大幅压缩，一般的企业已经“玩不转”，行业恐再迎一波洗牌。