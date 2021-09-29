美国长臂管辖下的台湾利益

来源：《中国时报》社论

上周六最吸引全球目光的新闻事件，莫过于被形同软禁在加拿大三年的“华为公主”孟晚舟获释，大陆派出专机把她接回深圳。对此事件，外界多把讨论焦点集中在中美关系是否缓和上，其实更值得深思的问题是：美国的长臂管辖权问题，及台湾的因应与自处之道。

孟晚舟是华为创办人任正非的女儿，当时担任华为财务长，2018年12月1日在过境加拿大时被拘留，而加国是应美国要求、根据美方的临时引渡要求拘捕，罪名是诈欺和阴谋实施诈欺以规避美国对伊朗的制裁，美方准备把孟引渡到美国受审，华为与孟当然不接受。之后双方进行三年的司法攻防，到这次孟晚舟以“不认罪，但承认事实”，与美国签署缓起诉协议后获释，终于结束这场缠讼近三年的司法战。

美国要求加国拘捕与引渡孟晚舟的罪名，主要是华为涉嫌违反美国出口管制对伊朗出售敏感科技的禁令。用白话文讲，就是华为与伊朗做生意，卖了自家的电信设备过去。撇开“美国禁令”这件事来看，此行为在“普世价值”上，实在谈不上犯罪，更非伤天害理。但在美国政府的眼里或其定义中，却是不折不扣的犯罪行为，因为“违犯美国禁令”。

这就是所谓的美国“长臂管辖权”。按理各国领土是依照本国司法权管理，只有公认的国际法才可延伸管理；但美国拥有“特权”，其国内法或美国政府的命令可延伸到其他国家、甚至全世界。美国就曾经通过一个《反海外腐败法》，任何国家企业的行贿行为，美国司法都有管辖权，美国政府也确实依照此法，多次对其他国家的企业提出控告与裁罚。

从国际现实主义角度，这是强权独有的权力，支持美国长臂管辖权者，时常以正面效益视之，认为美国运用长臂管辖权，是维持国际秩序、减少全球纷乱，为世界“提供公共财”。美国确实是世界秩序的维护者，造就了冷战后的全球化繁荣，但问题是，美国时常滥权为已谋利。

最著名的是8年前，法国最大的交通电力厂商阿尔斯通的高管，过境美国时在机场被捕，罪名是在印尼行贿，并因此面临上百年的刑期；后来由美国奇异公司并购阿尔斯通的电力部门，并为其支付天价罚款。被捕的高管事后把这段经历写成《美国陷阱》一书，控诉美国政府以此手法，强迫法商把企业卖给美国公司。

另一名法国学者更以《隐密战争》一书，写出美国利用《反海外腐败法》，只要有一个模稜两可的罪名，就可名正言顺查阅企业母公司所有加密帐户，而反恐需求与法令又让美国形同推翻了国家的司法豁免权。美国为了制裁伊朗，曾压迫负责国际美元结算的体系“环球银行金融电信协会”（SWIFT）切断与伊朗的关系，这也被视为另一种滥用长臂管辖权的作为，因而让欧洲国家寻求建立“绕过”原有体系的管道。

台湾对美国长臂管辖权的威力有很深的体认，远一点的是美国拿着其国内贸易法，压迫台湾接受其意旨的贸易争端；近一点则是美国在与大陆打科技战时，把华为列入“实体清单”黑名单并实施半导体禁运，台积电不得不停止对华为出货，以免遭受美国报复。近日更传出美国政府以“提高透明性、找出瓶颈所在”为由，强迫晶圆代工业者交出被视为“企业机密”的芯片库存、订单、销售纪录等数据。

从现实面看，除了大陆之外，大概没有一个国家能完全抗拒美国的长臂管辖权，台湾不但在技术来源、经贸市场上仰赖美国，外交、国安上更是百分之百依靠美国的支持，因此很难全然拒绝美国的长臂管辖权。

但在具体实务上，台湾更该清楚了解自己的利益所在，知所分寸与进退，灵活应对，能拒绝的部分应据理力争，或在技术面上寻找解套。例如在美国首次对华为行半导体禁运时，台积电就聪明地在美国的规定中找出能继续出货给华为的方式，让台积电能既不违背美国禁令，又实现本身的利益。美国要求台积电等半导体厂交出数据，业者也应尽力找出抗拒的法理依据并寻求解套方式，以免牺牲了台湾利益。