岸田文雄将成为日本第100任首相

来源：日经中文网

日本执政党自民党总裁选9月29日举行，岸田文雄获得胜利，将接替菅义伟，成为自民党第27代总裁。在10月4日召集的临时国会的首相提名选举中，岸田文雄预计将被选为日本第100任首相。

在最终选举投票中岸田文雄获得257票，超过了河野太郎的170票。在第一次投票中，4名候选人均没能获得半数以上得票，由前两位的岸田和河野进行了最终选举。

岸田来自政治世家，祖父和父亲均担任过众议院议员。

岸田文雄领导着前首相池田勇人创建的派系“宏池会”（岸田派）。历任日本外相和自民党政务调查会长等职务。

岸田文雄表示自己的特长是“倾听能力”。据说他在10年里记录国民声音的笔记本接近30册。

岸田文雄的酒量大也很有名。在担任安倍前政权外相的时期，岸田与俄罗斯外长拉夫罗夫通过“喝酒交流”进行谈判。他还把哑铃带到议员宿舍，锻炼身体。

岸田认为，资本主义不仅要追求效率和利益，还需要尊重多样性和个性的对人的重视。在上次的2020年总裁选举中，被问到力争实现的国家面貌时，岸田提到了日本实业家涩泽荣一的著作《论语和算盘》。

岸田表示在美国纽约读小学时遭遇种族歧视、受到冲击是参政的出发点。在经济政策方面，他力争扩大中间阶层，努力消除贫富差距。