美中博弈 安全统战 vs. 经济统战

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

美国总统拜登9月15日宣布成立美英澳同盟（AUKUS），剑指中国。根据报道，美国将帮助澳洲建造八艘核动力潜舰，首艘于2040年完成，在此之前，澳洲将租借美国的核动力潜舰。几乎就在同时，9月16日中国正式向新西兰递交加入“跨太平洋伙伴全面进步协定（CPTPP）”申请书， 9月22日台湾跟进，也向新西兰递交加入CPTPP的申请书。

两件看似性质完全不同的新闻，折射的却是美中双雄在全球博弈中最新一回合的过招：美国的安全统战 vs.中国的经济统战。双方动作看似突然，其实都是谋定而后动，也都是双方全球长期大战略的重要组成部分。

先看中国一方。CPTPP的前身“跨太平洋战略经济伙伴关系协定（TPP）”，原本是美国在奥巴马总统任内主导、旨在排除中国又包围中国的战略框架，但2017年特朗普总统一上台，就以让利太多、不利美国而宣布退出。失望的亚太成员在日本主导下改头换面，将TPP易名为CPTPP。

在这个过程中，中国大陆鸭子划水，促成了包括中国、亚细安十国及日、韩、澳、新共15个成员国的“区域全面经济伙伴协定（RCEP）”。RCEP总人口22亿人，国内生产毛额（GDP）占全球30%，已于2020年11月15日正式签署，是全球最大自由贸易协定。

日前中国大陆又再申请加入CPTPP。由于CPTPP是一个高质量的自由贸易协定，要求严，门槛高，以目前中国大陆现况，恐怕多方面都需要大幅改革才能达到CPTPP标准，加上可能面对日本、澳洲等成员国的干扰，因此北京的动机与策略不免令人好奇。

对此我们提出看法。首先，中国大陆的用意应是倒逼自己升级。改革通常面对意识形态的包袱及既得利益集团的抗拒两大阻力，对外开放是排除阻力的最好手段。中国大陆从1979年的改革开放、2001年的加入世界贸易组织（WTO），再到去年的中欧投资协定，莫不如此。难度愈来愈大，说明自信也愈来愈强。

其次，打入CPTPP以消解原本美国想用TPP来围堵中国的气势。特朗普弃TPP而去，拜登也宣称不会复入；中国的加入将进一步强化美国排斥CPTPP的意志。中国或将成功地把一副坏牌打成了好牌。

更者，为各国在美中之间的选边提供了经济上的诱因与正当性。新加坡率先表示欢迎中国加入CPTPP。对所有成员国而言，当然欢迎而非排斥一个世界最大市场的中国，此一理由亦将对日、澳等国构成压力，最终做出妥协。

最后，我们可以看到，不同于美国更醉心于通过安全与军事媒介建构反华联盟，中国大陆致力的是一张张经贸网络，如RCEP、中欧投资协定、刚刚扩容加入了伊朗的“上海合作组织”及水到渠成的一带一路。相对于美国主导的“脱钩化”，中国正在建构的是一个以中国为核心、为主导的多层次经济“全球化”。

如此布局，无以名之，就看做是中国在美中博弈中针对美国的“经济统战”。因此，也就可以把一系列美国针对中国的战略布局，如北约、G7、美日印澳的四方安全对话（QUAD），以及最新的AUKUS军事同盟等，看做是美国在美中博弈中针对中国的“安全统战”。

对于此一正在形成中的全球战略格局，有三个角度值得关注。第一，经济的整合是开放的，可以重叠，有相乘相加的诱因；安全的整合则是封闭的，还容易在原本体系中产生矛盾与对立；第二、美国对华地缘战略表面上在扩大，实则在后退，并有从第一岛链向第二岛链后撤的倾向。

第三，AUKUS的成形及日本鲜明的反华立场，恰恰偶合了上个世纪英国战略家麦金德的世界岛理论。世界岛理论预见到的就是海、陆两大板块的对立与互动。大陆板块指的是亚、欧、非三大洲，即所谓世界岛的大整合；海洋板块指的是美洲、澳洲、英国、日本四块与世界岛不连接的陆地。

美中两强在21世纪的博弈，的确充满了许多惊奇与悬念。