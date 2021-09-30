岸田文雄出线 亲美抗中路线不变

来源：联合新闻网

主笔室快评

就如同2012年安倍反败为胜模式的复制、贴上，在与高市早苗的相互合流下，走中道路线的岸田文雄在第二轮投票中，以257票对170票击败劲敌河野太郎，当选自民党新任总裁，并将带领自民党迎战下个月的国会大选。

从胜负上来看，选前声势最高的河野太郎，在选战过程中开高中走低，主要是过去频频挑战安倍威权的石破茂，在选前一星期宣布支持河野，让河野顿时被划为石破的人马，这让原本支持河野的议员纷纷打退堂鼓，同时河野在选前主张日本要恢复制造核潜舰等过激言论，也吓跑许多地方党员票，让河野成为全党“公敌”，这是河野在最有把握的第一轮选战中，竟然还输给岸田一票的主要原因。

再从政治角力来看，这次自民党内派系表面上，虽然开放底下国会议员“自由”投票，但实际上党内派系操作、介入选战的凿痕仍然相当深，在石破支持河野下，激起安倍、麻生派的忧患意识，安倍的政坛“麻吉”麻生太郎，从党内动员麻生派暗中支持岸田，安倍在外支持高市早苗瓜分河野太郎的选票，安倍虽然下台已久，但俨然在这场大选中，扮演着造王者的角色。

最后，这场虽然名为自民党总裁选举，但在反中浪潮下，俨然成为自民党内的反中大战，四位候选人都在比谁对中国大陆的政策最强硬，君不见，高市早苗与蔡英文进行视讯，以显示日本友台的决心，河野太郎主张日本应该发展核潜舰抗衡中国军事威胁，以洗刷其亲中的色彩，连一向温和鸽派的岸田文雄，以主张当选后，要成立跨部会小组来因应中国新疆议题，因此，岸田当选后，亲美、反中、友台的路线，仍然是日本最大的公约数。

总而言之，岸田上台后的日本，亲美抗中的外交基调不会有太大转变，但会尝试与中国进行对话，略向摆向美中的平衡政策，至于对台关系，岸田与台湾欠缺情感的连结下，则会回到过去台面下的非正式往来，难以有具体突破。

安倍这次又再度扮演造王者，但岸田会不会重蹈菅义伟短命首相的覆辙？十月的国会大选，便可见真章。