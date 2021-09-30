疫情经济外交安保 岸田文雄四大挑战

来源：明报

日本前外相岸田文雄昨（29日）击败民望高企的行政改革担当大臣河野太郎，当选自民党新一任总裁，下周笃定接替菅义伟成为日本第100任首相，被视为党内建制派胜利，反映自民党目前比起改革更重视安定，派阀政治亦仍有一定影响。岸田表示，必须展示“脱胎换骨的自民党”，争取国民支持，外交上又表明支持自由且开放的印太地区。岸田在民间的支持度不及河野，如何带领自民党迎战紧接的众议院选举将是首个重大考验，应对新冠疫情、振兴经济、制定外交和安全政策亦会是任内主要挑战。

次轮投票257：170票胜河野

岸田在首轮投票以256票居首，仅以1票之差领先河野，但已较分析普遍预期他位居第二理想。由于没人取得过半票数，他和河野晋身次轮投票，终以257票对170票胜出。岸田发表胜选感言时称，自民党选后应团结迎接众议院及参议院选举，确切向国民展示“脱胎换骨的自民党”。他又称自己的特技是聆听他人意见，未来将尽力倾听国民心声，并实行虚心的政治，盼重拾民众的团结感。国会下周一开会选新首相，由于自民党控制参众两院，故岸田笃定成新首相，料下月初组阁。有传媒引述自民党高层指，众议院很可能下月中解散，11月举行大选。

延“安倍经济学”得议员支持

《朝日新闻》指，岸田采纳前首相安倍晋三及其继任人菅义伟延续的“安倍经济学”基本方向，相比下，河野提出完全以税收作为养老金最低保障的资金来源等激进改革，令岸田成为“安全之选”，得议员、尤其是资深派支持。惟岸田的民望逊于河野，能否带领自民党赢得众议院选举将是首个考验。岸田昨日指，将输赢线定在执政联盟能否取得过半议席。分析普遍预料自民党不会失去执政权，问题在于能取得多少议席维持政权稳定。日本早稻田大学国际教养学部副教授张望亦向本报指，今次自民党总裁选举次轮投票反映派阀政治仍有一定影响，若自民党在众议院大失议席，派阀政治将面临考验。不过《日经新闻》指，自民党公布党总裁选举日程和菅义伟宣布不参选后，主流民调都显示自民党的支持度已回升。

将推2.1万亿元大规模纾困方案

新冠疫情亦是一大难题。日本今起解除所有地区的紧急状态，但仍存在爆发第6波疫情的隐忧。岸田亦指，日本仍处于可被称为“国家危机”的困境，承诺尽全力抗疫，两大重要工作是扩大疫苗接种及研发治疗药物。另一挑战是经济复苏，他宣布年底前推出30万亿日元（约2.1万亿港元）规模的经济纾困方案，并承诺提供住屋及教育援助，作为其“增长和财富分配的良性循环”一部分，分配经济增长的成果。

望实现自由开放印太区

随着中美角力升温，而且台海和钓鱼岛（日称尖阁诸岛）一带的军事活动趋于频繁，外交及安全政策成焦点。分析普遍认为，岸田不会大改现届政府路线，即加强美日同盟并保持对中国实施战略制衡（见另稿）。在对华以外，应对朝鲜威胁和处理对韩关系亦是考验。岸田昨日指，会抱住“3个决心”推动外交安全保障政策，包括保护民主等基本价值观、扞卫日本和平稳定，以及为环境等全球议题作出贡献，盼实现自由与开放的印太区。

中国官媒：岸田是对北京最佳选择

中国外交部发言人昨日称，中方愿与日本新执政团队一同恪守中日四个政治文件原则，推动中日关系“沿着正确的轨道”发展。官媒中国国际电视台（CGTN）则评论，岸田是对北京的最佳选择，提供改善中日联系的机会。台湾外交部祝贺岸田当选，期盼自民党在岸田领导下，继续推动台日全方位友好实质合作关系。