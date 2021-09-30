一个世代的结束　默克尔的政治领导学

来源：香港01

01观点

德国周日（26日）举行大选后，社民党或基民党将筹组新一届政府。不论结果如何，出任德国总理16年的默克尔亦将会正式告别政坛，结束她在德国以至欧洲的“默克尔世代”。从2018年传出她不打算竞逐基民盟党魁连任的消息起，外界就开始关注“后默克尔年代”的德国在政治、经济和外交发展何去何从。

尤其是当默克尔自2005年出任德国总理，其任内德国经历了高速的经济增长和政治稳定，德国不但克服了东西德合并所引伸的内部矛盾，外交上更领导了欧洲各国应对欧洲一体化所带来的考验，这些危机没有动摇、反而确立了德国在国际舞台上领导的地位。在当下世道纷乱的民粹政治中，默克尔可谓树立了政治领袖的榜样。

成长于东德时期共产德国的一个普通牧师家庭，默克尔的经历奠定了她务实主义的施政作风。在过去16年以来她以德国总理的身份发表的大小演说，默克尔从不哗众取宠，倾向以理服人。这可能是因为在她步入德国的政坛前，默克尔一直都从事量子化学的科学研究，是典型的科学家，对于虚无的政治演说毫不感兴趣。而默克尔关心的，从来只有寻找务实的解决办法。

务实主义的施政作风

2008年欧洲爆发债务危机，位处于南欧的多个国家都以“退出欧元区”等的方法威胁德国接受这些国家延续“放任的政府开支”。然而，默克尔在多次的紧缩政策谈判中都选择不妥协的态度立场，并且强调财政纪律和改革的重要性。最终，欧盟以至当时几个陷入于债务危机的欧洲国家亦渡过难关，并且逐渐走出经济危机的阴霾。

而默克尔的外交和贸易政策亦更见其务实的行事作风。尽管默克尔任内亦曾经出现因为接见西藏流亡领袖达赖喇嘛而导致中德两国的关系受到考验，德国在跟中国的贸易和外交接触上却一直未有中断，反而日趋频繁。从2015年起，中国就成为德国最大的贸易伙伴。即使过去几年中美之间的紧张关系，默克尔亦一直维持务实的外交关系，强调以美国为首等国家的干预行为无助推动中国的改革和国际社会的合作，因而提出实事求事的接触立场（wandel durch handel，即change through trade）。

就算过去一年受环球疫情的影响，中德的贸易仍然录得3%的增长。加上，默克尔维持不参与美国的围堵行为，今年7月亦在七大工业国集团峰会表示：“尽管欧盟和美国在很多的议题上的看法一致，但在中国的政策上并不相同。”此番话为默克尔惹来国内外的批评，她的取态却又反映她务实的一面，并不受极端的政治气氛而左右其立场和看法。

政治领袖的承担

默克尔行事作风亦反映她是为有承担的国际领袖。北非等地区在阿拉伯之春后出现人道危机，欧洲在2015年面对严峻的难民潮，超过180万的难民不惜以快艇越过地中海到达欧洲，部份更在过程中沉没。面对这一波危机，欧洲各国都以各种社会、经济原因为由拒绝接收难民。当时英国首相卡梅伦就为难民的分配机制与欧盟针锋相对。然而，默克尔却展现了大国领袖的承担，面对一波又一波的难民涌入，她强调“德国可以处理”（We can do this），并且首先接收了大部份的难民，为这场人道危机寻找到了解决问题的曙光。

即将淡出政坛的默克尔在德国以致欧洲都尤如着稳定和务实的代名词，她的施政作风和承担都展现出今时今日这个民粹时代里的大不同。尤其是她在主要政策上都采取择善固执的做法，而且不受极端的民粹主义所动摇，冷静地选择她认为合适国家发展的方向和路径。德国亦在默克尔出任总理这16年经历了高速的经济增长，人均GDP 增长达20%，相对英国不足5%，法国等其他国家不足10%，而意大利甚至下趺7%。

默克尔树立了政治领袖的重要标记，她的务实主义亦说明了从政者的高大空政治措词即或得到一时三刻的掌声，也不如脚踏实地、实事求是地为社会解决问题，真正为人民服务来得重要。