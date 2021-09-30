中国大陆电荒 经济转型陷两难

来源：中时电子报

作者：苏泳霖

近期中国大陆频现限电、停电事件，广东、江苏、浙江等省区限电影响到包括不少台企在内的工业运转，东北多地大停电波及居民日常生活和社会秩序。由于后疫情时代，各国经济对大陆依赖持续上升，大陆这一波“电荒”对全球产业链的冲击及影响，已跻身国际主流媒体头条。

不出意料，大陆“电荒”再度引起了两股舆论力量的争辩：一股是台湾人最熟悉的“崩溃论”，即复制过去“三峡溃堤”式的耸动叙事以吸引眼球，并联系到北京、上海等大城市亦传出停电消息，称大陆连居民用电都无法供应充足，可见危在旦夕；另一股则是席卷大陆草根网络的“阴谋论”，即宣扬此次限电是当局“一盘大棋”，背后有争夺国际大宗商品定价权、防止欧美通膨输入等“金融战”考量，在中美博弈愈演愈烈之背景下，博得许多民众认同。

前者不值一驳，因为这种事件拼凑、断章取义的戏码早就站不住脚。“崩溃论”者最擅长制造骨牌效应，此次东北停电后，紧接着以大城市停电作为“证据”，营造出大陆“撑不下去”的假象。只要主动核查讯息可知，近期北京、上海的停电只是常态检修，和东北的突发断电事故完全是两码事，但有心人就是藉助公众恐慌和不求甚解的心态，轻而易举误导舆论风向。

至于后者，大陆官媒非常罕见地以“低级红、高级黑”的用辞予以批驳，并务实承认目前供电紧张、煤炭短缺的现实。这个迹象反映出，大陆官方已经对动辄鼓吹中美“必有一战”的网络民粹已有所警惕，不再放任此类言论混淆视听。这一方面固然和习拜通话、孟晚舟返国之后，中美矛盾缓和有关，另一方面当局应意识到，此次“电荒”不单影响工业，亦引起民怨，若动辄以民族主义操作引导舆论，很可能酿成适得其反的后果。

大陆近期的停电、限电衍生了远远超出事件本身的舆论效应，虽然夸张、有操作的成分，但确实折射出目前大陆经济和治理存在的短板和问题。大陆经济目前仍未渡过“三期叠加”的险滩，即增长速度“换挡期”、结构调整“阵痛期”、前期刺激政策“消化期”，再加上近年来疫情和国际情势之丕变，大陆在谋求“高质量发展”与巩固“自主完整工业体系”之间，出现了相互矛盾、拉扯的困境。

“高质量发展”是十四五规划的主线，其中包括两大目的：一是加快削减高能耗、高污染产业，这既是回应民众期待，亦是大陆解决全球暖化问题履行的国际责任；二是冲刺顶尖制造业，将中国经济成长重心转移到产业链最高端，这是为了提升大陆科技创新竞争力。然而，美中冲突在特朗普时代提前爆发，“脱钩”虽未发生但已经造成巨大威胁，疫情更令国际产业链和物流链数度遭遇断线危机。北京去年之所以提出“内循环主体经济”，就是为了增强抵御外部风险能力，不再受制于人。此背景下，一些曾被认为“淘汰”产业，在“保全工业体系”的要求下，势必要重新激活、存续。

此次“电荒”反映出大陆传统煤电产业大幅萎缩、新能源发电又无法及时填补，以及今年水患导致水电供应不如预期的问题。大陆经济既要“拔尖”也要“固本”，如何避免“按下葫芦浮起瓢”的困局，正考验着北京的政治菁英。

作者为智库研究员