岸田文雄是个怎样的人？

来源：中时电子报

作者：陈金芳

日本自民党总裁选举经过两轮投票落幕，曾任防卫大臣与外务大臣的岸田文雄在第二轮击败河野太郎，将成为日本第100任首相。岸田文雄多次争取总理大位但都失之交臂，如今终于一圆梦想。

许多评论者认为这是自民党各派系磋商的结果，让岸田文雄能够出线，事实上岸田文雄早就取得高市早苗在第二轮投票中的支持，只要高市早苗的票都倒给岸田文雄，岸田文雄胜出并不让人讶异。

比较起被当作党内异端的河野太郎，以及标榜右翼立场的高市早苗，岸田文雄的对外政策已经是比较稳健的。虽然岸田文雄被归在鹰派，但岸田文雄对于敏感的修正宪法第九条、集团防卫权等议题采取慎重态度，强调外交的平衡感。

岸田文雄除了与台湾政界交流密切之外，也多次针对日本周边有事与台海安全发表观点，并且强调日本应该关注中国的人权问题。但岸田文雄出身的自民党宏池会是被认为最向中国倾斜的派系之一，包括被视为亲中派的加藤紘一、谷垣祯一都是宏池会的大老，如果岸田文雄不往右倾，这次的总理之争他也未必能胜出，由此可见自民党的党内气氛有多么诡谲。而且高市早苗是岸田文雄胜出的关键人物，肯定未来组阁会有大用，所以新内阁对台湾的态度应该会更积极友善。

但是，众议院11月即将改选，如果在野阵营整合成功、导致自民党大败，岸田内阁很可能就会跛鸭甚至短命，号称最亲台的内阁就会是昙花一现。