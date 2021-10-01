面对美国压力，王美花如何保护台积电？

来源：台湾《联合报》

联合报社论

由于半导体缺货危机迟迟未解，美国商务部长雷蒙多最近向全球半导体龙头厂商施压，要求他们在十一月八日前交出晶片库存、客户名单及相关产销资料。由于此事涉及企业的营业机密，包括台湾的台积电、韩国的三星皆恐深受影响；而美国意图引用冷战时期的《国防生产法》推促此事，这是否构成对市场的过度干预，已引起各界疑虑。

拜登上任后，白宫已三度召开全球半导体峰会研商，但始终未能解决汽车及一般消费电子晶片缺货的问题。上月二十三日雷蒙多在半导体峰会上大发雷霆，批评半导体市场的“透明度太低”，随即要求与会业者在四十五天内提交库存、订单、客户等供应链数据，以便厘清市场瓶颈所在。雷蒙多并称，美国刚通过《晶片法案》，预计五年内投入250亿美元发展半导体产业，此际她需要更多资讯来厘清投资方向。

简言之，美国要求各国半导体业者提交营业数据，一则是想查出市场上是谁在囤货，以解决供应断链问题，二则要供作美国未来半导体投资指引。然而，商务部长采取这种威迫的手段对付外国民间企业，显然与目的不成比例；毕竟，这些企业因产业运作部署而抢得先机，并未违法。何况，美国自己的半导体业技不如人，却要强迫他人吐出营业机密，未免胜之不武，有损大国形象。

美国企图引用冷战时期的《国防生产法》来逼迫台积电等业者就范，正当性也颇有争议。这部法令订于1950年，主要是因应冷战期间民间防卫和战争动员之用；七十年后看来，时空环境均已不符其初衷。但去年三月新冠疫情严峻时，特朗普政府曾引用这部法律，要求通用汽车协助政府制造医疗用呼吸器。拜登政府此刻“川规拜随”，似乎很顺手；但也有官员认为可行性不高，因为政府毕竟难以介入晶片的最终分配。

无论如何，美国政府此举已对半导体业者构成威胁与干扰。对此，台积电还保持低调以对，倒是韩国的三星率先将问题曝光，认为美国的作法已过度干预市场。业者最担心的是，一旦将库存及供应链资料交出去，晶圆代工厂内的许多机密都会被看得一清二楚，不仅对方可以用来杀价、抢客户，包括技术机密及产业布局都会落入他人手里，那才是最大梦魇。

经济部长王美花日昨在立法院被问到这个问题时答道，对于企业的营业秘密，台湾内部和国际都设有“保护机制”，企业自己会考量什么可以公开、什么不能公开。言下之意，根据保护机制，台积电没有必要交出自己的营业机密；至于台积电要交出什么，由它自己决定。这样的回应，显得消极，与农委会因应对岸水果禁令立刻扬言要“告到WTO”的强烈作法，有如天壤之别。

事实上，为了协助美国解决晶片缺货问题，台积电已同意投资一百二十亿美元在美设立晶圆厂，并尽可能增产以供应美国所需之车用晶片。美国国内一些产业所需的晶片不足，与其产业部署不足有关，如何可能用压榨他国企业的方式来取得？何况，台积电、三星与美国的英特尔具有竞争关系，一旦送上自己的供应链机密，岂非形同向对手缴械？

光说台湾有《营业秘密法》是不够的，要保卫“护国神山”不受侵犯，王美花必须拿出更积极的态度。尤其，在当前美台关系过度政治化的时刻，更不容政府高层拿台积电的自主权益去和美国作任何交换；不论是交换疫苗，或交换驻美代表处更名，都是短视的作法。