台湾告WTO的小算盘

来源：台湾《联合报》

联合报黑白集

中国大陆陆续对台湾凤梨、释迦、莲雾等水果祭出禁令，台湾农委会主委陈吉仲都扬言将到WTO告官。三月凤梨被禁时，他就放过狠话，但终究没有动作。这次要求对方须在九月底前回应，今天期限已过，陈吉仲告是不告？

陈吉仲的最后通牒，是对岸须在九月底前恢复两岸检疫对话；国台办二十九日隔空藉着记者会回应，算是给了回复。国台办拿出数据说，释迦和莲雾各有十三批、六批不合格，分别有大洋臀纹粉蚧等三种虫害。会上还公布了照片，以示罪证确凿，没诬赖台湾。

国台办并称，这些问题台方都“未做任何反馈”。意思是，台湾对此置之不理，他们只好直接下令禁止。接着，还训了台湾一顿，说不要再搞政治操弄。

若说大陆纯粹是照章办事，没耍政治阴谋，三岁小孩都不信；但人家拿出证据摊在眼前，陈吉仲也只能哑口无言。一根小辫子被人揪个正着，要怪别人，还是怪辫子？既然有图有凭据，陈吉仲告到WTO，能翻案吗？

台湾一年从大陆赚取千亿美元顺差，如今想加入CPTPP，恐还得看它脸色；为了几十亿元的水果去告状，怎么看都不划算。对岸禁令无非就是警告台湾：反中别太过火了。咱们告WTO，则是为了卸责，兼收反中效应。但机关算尽太聪明，若惹来更激烈的报复，这个小算盘不知会误谁性命！