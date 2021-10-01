国际运输业者警告：全球供应链濒崩溃

来源：明报

新型冠状病毒疫情自前年底爆发以来重挫全球物流，多个国际运输组织周三（9月29日）向出席联合国大会的各国领袖发公开信，警告若各国不恢复运输工人的行动自由，并让他们优先接种世卫认可的疫苗，全球供应链将面临崩溃风险，预计今年底人手流失更多，供应链受压更严重。运输工人在疫情下待遇欠佳，如多地实施出入境限制后，船运公司难以在全球各地调配人手，令许多船员被迫长时间留在船上，有个案甚至较合约工作多一年半，各地对疫苗要求不一，亦迫使部分工人接种多款疫苗。

公开信的联署单位包括国际航运公会（ICS）、国际航空运输协会（IATA）、国际道路运输联盟（IRU）及国际运输工人联会（ITF），代表全球6500万运输工人。信中指出，疫情下旅游禁令等限制严重损害运输工人的福祉和安全，这两年来对工人造成的压力已开始带来负面影响，压垮全球供应链，若各界继续没有行动，现时电子、食品、燃料和医疗用品等必需品的短缺恐于圣诞前加剧。

回家过节拒签新约 人手更缺

信中亦提到，目前所有运输界别都缺人手，工人在疫情期间所受的待遇恶劣，预料会流失更多人手，势令供应链面临更大威胁。ICS秘书长普拉滕（Guy Platten）说，面对港口关闭和旅游限制不断改变，船员或不想冒无法回家过圣诞的风险，而拒签新约，料人手短缺问题或恶化至年底。这点恐令供应链进一步受压，如英国近日就因脱欧和疫情加剧货车司机短缺，影响燃油运输，日内将出动军人协助运送燃油。

许多船员在疫情初期同意延长合约数个月，以维持食品、燃料、医疗用品和其他消费品在全球的供应，但随着飞机停飞和多国封关，船运公司几乎无法将工人调到其他地方以便换更。ICS指出，去年高峰期曾有多达40万名船员无法离开船只换更，甚至有人被迫较最初的合约工作多18个月。

各地认可不一 有船员打六针

尽管情况已有改善，但调动船员仍是一大难题。普拉滕指出，部分地区因Delta变种病毒肆虐而恢复出入境限制，运输工人需面对无数的疫苗和检测要求，而且往往只有极短通知时间。由于各地认可的疫苗不一，船员不得不接种多次疫苗，普拉滕称得知有人曾接种3款共六剂疫苗。在全球疫苗分配不均下，他估计仅25%至30%船员已完成接种疫苗。

司机检测频繁 通关樽颈难解决

病毒检测亦是工人面对的难关，尤其是陆路。德国2月在边境实施强检，货车司机不获豁免，意大利等邻国亦随之实施类似限制，以免数千司机滞留在国内。这个措施严重影响货车司机，尤其在连接意大利和奥地利的布伦纳山口（Brenner Pass），许多司机被迫在零下低温环境等候数天，后来欧盟推出数码新冠通行证，令有关问题得以缓和，但樽颈仍未解决。来自美国的船员马查尔（Karynn Marchal）亦称，她与其他船员上月在7天内接受了10次检测，才可进入新加坡的造船厂维修，但随着港口爆发疫情，维修工作延误一周，料最快10月中才可离开，其间船员须留在船上。