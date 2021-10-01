中国多地缺煤限电　政策推动考验能力

来源：香港01

01观点

近日中国内地不同的省份地区都受限电令的影响，其中“拉闸限电”的情况已波及广东、江苏、吉林、辽宁等多个省份，工业生产、商业设施甚至民生用电受影响，部份城市更是陷入半停顿的状态。

外界关注内地的缺电情况，甚至认为是次的能源荒为中国的经济发展以及政治稳定“敲响了警钟”，影响既深亦远。部份评论甚至把内地面对的能源短缺问题形容为“国家的大棋局”的一部份，为此官方媒体发文指斥有关说法背离基本常识，仅属渲染阴谋论的“资讯雾霾”。无可否认，内地各个省市是次的能源短缺都为“十一国庆”蒙上了多少阴影，然而我们必须采实事求事的态度，才能真正了解个中问题。

这次内地缺煤限电的情况，从本质上应被理解成环球经济复苏前出现的阶段性能源供应接轨问题。自去年年头起，世界各国的经济贸易都受疫情影响，“封城”等防疫措施都令不少经济活动陷于停罢。然而，随着各地的疫情逐渐受到控制，环球的经济亦逐步恢复正常一各类型的货品、物资需求亦因此开始恢复疫情前的水平。作为工业生产大国的中国，亦自然需要加快生产速度以应对庞大的货品需求。与此同时，各国的经济陆续复苏，对于能源需求亦自然有所增加。在这个情况下，煤碳价格虽然相对去年同期飊升83%，却是反映经济正逐步复苏。

实事求事地认清问题本质

而这场能源短缺的“危机”亦因此只需待煤碳供应落续恢复疫情前的水平，问题自然会迎刃而解。情况就如英国亦出现货车司机短缺、部份快餐店的货品供应紧张一样，都是疫情后经济陆续恢复正常情况。

除此之外，这次中国内地出现电力缺口的情况亦牵涉各种天时、地利、人和等环境因素。特别是踏入秋冬，其他可再生能源的选项都因为日照时间、雨量以及风速等变化而受到不同程度的影响。其中辽宁省工信厅就公布，在9月23日至25日省内的风力发电骤减至严重的级别。因而相关电网的能源供应需要暂停，但更重要的是要防止因为系统频率下降而导致更大型的装置负荷和崩塌。

加上，虽然发展改革委员会早在2011年已向全国各省市印发《有序用电管理办法》的通知，明确表明政府机关和民生用电都应该原则上优先保障，但部份地方政府却在有序用电的执行办法上未有完全依照国家机制，从而导致部份省市出现“乌灯黑火”等的极端情况。这些不同类型的特别因素都是导致了是次能源短缺的原因之一，但情况却并非无可解决。

政策改革不单看风向亦看时机

国家主席习近平上星期在联合国大会强调中国将大力支持发展“绿色低碳能源”，有关说法被外界解读为导致今日内地多个省市能源短缺的原因之一，尤其部份评论认为有关的说法导致了官员急于求成地限电减排。然而，问题的核心亦是各级官员如何掌握中国电力改革的时机和理解相关措施的落实如何有序地落实执行。

从根本来看，使用化石能源来提供的煤电供应本身就为中国的能源网络带来不稳定性。除了煤碳受环球价格所影响，煤碳所排放的二氧化碳除了污染环境亦逝将被其他绿色低碳能源所取代。因此，不论是发展“绿色低碳能源”，抑或争取实现“碳中和”的目标均是国家的长远策略，然而在实现以上的长远目标的同时，各级政府亦要考虑如何逐步落实有关政策，并且适时调控各种能源的储备以及更新相关设施以确保能源的供应稳定，尤其是把握好“能耗双控”的措施，才能兼顾好“保电”和“清洁”的政策方向。

有序地推动政策、把握改革时机，事实上也是对所有政府的考验。不论是能源政策、环保减排或是教育“双减”、楼市调控等，都应该在问题因素叠加之前尽早展开改革，并在实行政策时减轻震荡，实现所谓的“软着陆”。