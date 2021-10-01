岸田文雄与河野太郎　日本政治的变与不变

来源：香港01

01观点

岸田文雄在自民党总裁选举第二轮投票中取下257票，击败取得170票的河野太郎，成为第27代总裁，预料亦将接替菅义伟成为日本第100任首相。对于自民党资深成员而言，这是稳定的一次胜利；但对于河野太郎的支持者，这不免是变革的一次错失。

64岁的岸田文雄只比河野太郎年长六岁，但两人却分别被视为代表了稳定和改变。曾留学美国、说得流利英语、善用社交媒体的河野太郎，一直获得少壮派——当选不多于三次的自民党众议员——支持，打着改革的旗帜，主张弃除核电、不反对女系天皇。相较之下，作风沉实的岸田文雄则获得较多资深党友的支持。

在自民党第一轮投票中，岸田文雄取得146张议员票、110张党员票，以一张总得票之差力压河野太郎的86张议员票、169张党员票，取得114张议员票的高市早苗则排在第三。由于议员票的占比第二轮选举中增加，而且获安倍晋三支持的高市早苗的选票流向岸田文雄，河野太郎败北的结局未开票已可谓笃定。

少壮派挑战建制失败

单从选票分布已可见，岸田文雄的当选主要靠的是党内建制势力，党员票多于议员票的河野太郎则可被视为欲挑战既有秩序。加上此前民调一直显示，河野太郎在日本社会上的支持度明显高于岸田文雄，无怪乎河野太郎的落败被广泛认为败于不敌自民党派阀势力及老人政治。

料将接替菅义伟成为第100任首相的岸田文雄强打经济牌，矢言要壮大中产及减少贫富差距。毫无疑问，停滞不前的经济是继新冠疫情肆虐之外，最为日本国民关注的问题。但与此同时，本已为世家及派阀垄断的日本政治，与一般国民——尤其年轻一代——愈走愈远，也是日本不能回避的难题。

党内党外的政治异化

在自民党内，不少决策及人事安排也受安倍晋三、麻生太郎、甘利明等元老操盘，现任“党三役”（即干事长、总务会长及政务调查会长）中最老的二阶俊博已82岁，最年轻的也67岁，预料将获岸田文雄任命为干事长的甘利明亦七十有二。

在自民党外，日本众议员40岁以下的占比不足一成，近两届众议院选举投票率约五成，20岁至29岁的选民投票率更低至三成四。显然他们并不是主动地选择自民党作为其代议士，而是被动地容许他们继续执政，才没有投给在野政党。

派阀与世家牢牢主导

即使是以改革派自居的河野太郎，本身属于第二大派阀麻生派，并出身自政治世家，父亲河野洋平是自民党前总裁，90年代任内阁官房长官期间曾处理慰安妇问题。他所拉拢的最大支持者石破茂及小泉进次郎亦来自政治家族。在派阀及世家主导之下，自民党不论是岸田或是河野上任总裁，纵然有所变化，程度只怕亦不会很大。

2009年日本大选中，选民一度放弃了自民党，让当时由鸠山由纪夫带领的民主党来一次逆袭，打断了自民党的垄断地位。自菅义伟宣布不寻求连任以来，自民党败北的戏码相信不会上演，但自民党政权若未能革新及带来善政，政党轮替显然不是会否而是何时的问题。