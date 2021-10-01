人民币对强势美元“无感”能撑到什么时候？

来源：路透社

作者：张金栋

近期美联储官员持续释放偏鹰政策信号，目前美指震荡上行已回到一年高位，不过人民币似对强势美元“无感”；从交易及市场情绪层面看，人民币短期仍可能偏强，但随着美联储紧缩政策落地并推进，美元强势最终仍将给人民币带来调整压力。

人民币兑美元自6月下旬以来多数时间处于6.45-6.5区间横向震荡，市场对人民币能否突破区间目前信心并不足，客盘如果继续采取低买高卖策略，势必加大突破区间的难度。

去年以来大量的贸易顺差，而央行并未收走过多的流动性，居民的外汇存款一路增长至过万亿美元，境内美元流动性极为泛滥，由此逢高结汇需求在短期内可能改变较大，这也是近期美指反弹，而人民币多持稳的关键。

当前人民币并未突破区间，对于大机构而言，选择突破的意愿亦不足，因为选择买入美元/人民币需要支付成本不低的利息(carry)；当然如果市场已经打破区间，价格波动可以覆盖利息，后续波动也会很快跟上。

另外近期人民币偏强，估计还与中美紧张关系略缓和有一些影响，孟晚舟被释放算是拔除了拦在中美间的尖刺；在全球大通胀背景下，市场对后续中美就关税取消问题是否有空间也有所期待。

不过在强势美元背景下，人民币持续偏强亦不合理，何况很多基本面已经不支持人民币持续偏强。

今年1-8月中国外贸顺差累计3,625亿美元，相比去年同期的2,813亿美元高出近三成，但专家统计发现，今年出口规模拐点或已在6月出现，当前的高顺差规模更多是价格因素导致；另外新出口订单指标已下滑数月，这或预示外需或已过最强时期，而愈演愈烈的拉闸限电很可能对四季度出口带来负面冲击，由此未来出口带来的结汇需求可能会下降。

而今年以来疫情等轮番冲击，中国经济面临的下行压力日显，最新公布的官方制造业平PMI为19个月以来首次跌至萎缩区域，货币政策易松难紧，而美联储正处于紧缩倒计时，易紧难松，中美货币政策分化背景下，利差可能进一步收窄，未来资本流入的规模可能还有一定下降空间。

根据中债登和上清所的数据显示，今年1-8月境外机构累计增持人民币债券逾5,200亿元人民币，相较去年下降逾15%，且最近半年增幅明显下降。

当然不管是经常帐顺差也好还是资本帐的流入，在一段时间内看还是会处于净流入状态，所以跨境资本流动仍会帮助缓解美联储紧缩导致资本外流的冲击。

由于人民币弹性偏小，且短期内仍会维持偏强走势，这就使得套算人民币汇率CFETS指数一路上行，该指数至今升幅已超5%，连续创出逾五年半新高，且距离100关口仅一步之遥。该指数以2014年12月31日为基期，基数起点为100。

8.11汇改以后，人民币和美指走势会出现阶段性的背离，但整体大方向上上还是会趋同，当走势和2018年4月后的走势有些类似，如果接下来美指有一波像样的反弹，那么客盘在延后一段时间后，大概率会根据美元表现做出反应，甚至可能出现阶段性超调。

2018年4-5月美指快速拉升，当时人民币升值预期还比较强，人民币对美元强势的反应比较小，CFETS指数一路反弹至98关口，不过随着中美贸易战真正开打，市场预期转向，汇率指数也迅速回调。

外管局公布的8月远购签约规模三年来首次超过远结签约规模，而且是在没有远购风险准备金干扰的情况下取得的，由于远期只能有企业参与，这或意味着部分企业对人民币后市看法开始松动。