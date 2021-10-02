台媒：中美关系回温 台湾安分守己

来源：台湾《旺报》社评

随着美国总统拜登对中国大陆一连串“示好”后，美中关系回到既竞争又合作的正轨应可预期。台湾总统蔡英文若识时务，就应该谨小慎微，静观其变，找到一条适合“小国”发展的道路，而不是想方设法继续做“联美制中”的马前卒，甚至蓄意挑起中美矛盾与两岸冲突。

代表处升等时机已过

一叶知秋，从9月9日拜习通话可以看出，拜登已不再批评大陆与大陆领导人。在9月21日联合国大会的演说中，拜登更是几乎只字不提中国大陆，极尽低调之能事，仅强调双方的激烈竞争不应变成冲突。此外，美国司法部与华为财务长孟晚舟达成协议，以缓起诉名义将她释放，让她在25日返回大陆。

这在在显示中美关系正在改善，而且势不可挡。台湾应该庆幸美中关系朝这个方向发展。首先，美中关系的改善有助于国际大环境的降温与稳定。前一阵子，拜登在全球各地发起“反中”联盟、各种科技联盟，以及透过即将在12月初召开的“民主峰会”进而成立一个民主联盟。中国大陆与俄罗斯则在3月中旬成立一个16国的联盟与美国为首的联盟打对台。一时之间，全球好像又回到冷战时期东西方两大集团对立的时代。

美中两强的关系改善，并不表示不再竞争，他们在地缘政治问题上仍会激烈竞争，但竞争不妨碍他们在经贸、气候变迁等议题合作的可能，也会努力避免让竞争过了头，由激烈竞争变成恶性竞争，甚至演变成对抗或冲突。一旦美中两个大国改善关系，以出口为导向的台湾将因安定的大环境而获利。

其次，中美改善关系有助于防范印太地区，特别是黄海、东海、台海、南中国海与印度洋因擦枪走火而爆发军事危机。两国可以透过谈判，达成避免或防止擦枪走火，及危机管控的协定与机制。

一旦中美两国能在这些海域达成协定，印太地区其他国家也可比照办理，让该区成为真正自由与开放的地区。无疑，这样的发展也能对台湾提供更多的安全活动空间与保障。

另外，大陆解放军多次军舰绕台，军机侵扰海峡中线、穿越台防空识别区，大部分都是冲着美国而来，认为美国在帮助台湾推动“切香肠式的台独”，而将怒火一股脑发作到蔡英文政府头上。中美既然改善关系，大陆对美国的不满将逐渐消除，两岸即使不能在蔡政府时期恢復对话，但至少两岸之间的紧张情势应可以稍微缓和。

不应挑起美中矛盾

蔡英文领导的台湾应该审时度势，知所进退，行其所当行，止其所当止。例如，前一阵子蔡英文政府强推的驻美“台湾代表处”更名升等案，现在看来显然已错过最佳时机。美国“外交关系学会”会长哈斯日前在加州史丹佛大学的一场视讯会议中表示，在美中行将改善关系之际，“台湾代表处”升等案不宜继续推动。哈斯是台湾友人，2020年美国大选之前曾在《外交事务》期刊撰文，力主美国应在不支持台独的情形下，将“战略模糊”改为“战略清晰”，让大陆知道美国保卫台湾的决心。

哈斯的表态是在提醒台湾，在美中行将改善关系之际，不宜制造话题，甚至挑起美中矛盾与两岸冲突，以免像前总统陈水扁执政后期变成小布什总统眼中的“麻烦制造者”。

在近期中美关系将回温之际，台湾不应痴心妄想改变趋势，而应安分守己从现状获取最大利益。不久前台湾另一位长期朋友、华府“战略与国际研究中心”资深研究员葛来仪就劝告台湾，与其花力气争取改名，不如寻求台美实质关系的提升与强化。

大国在国际上永远扮演主导的角色，小国则扮演追随者的角色。角色扮演不能错乱，国力不弱的日本与英国都不敢在这方面乱了套，何况“国力”差人家一大截的台湾！