台积电被逼交机密是孟晚舟2.0版

美国拜登政府近日敦促半导体公司对其供应链“提高透明度”，因为美方急于缓解全球晶片危机。据外媒报道，美国以提高晶片供应链透明度为由，要求台积电、三星等晶圆代工业者缴出被视为商业机密的库存量、订单、销售纪录等资料。

台湾经济部长王美花称此次为“自愿性回复意见 ”，其实不然。据外媒报道，美国商务部长雷蒙多表示，如果公司不自愿提供帮助，美国政府会考虑使用工具强迫公司交出有关其供应链的资料。事实上，美国政府这次强制要求半导体公司的作法，令人联想到华为公司财务长孟晚舟在加拿大过境时被拘留，原因就出自美国司法部门的要求，突袭手段同样横炽。美国要求各大晶圆代工业者缴交库存量、订单、销售纪录，原因只有一个，美国希望利用这些重要的商业资料为自己创建后备产业链，甚至有取而代之的铺谋。

美国从疫情中明白其要务是令晶片供应链多样化。2020年半导体生产放缓，导致全球晶片短缺。美国意识到晶片生产供应短絀导致了多个行业的系统性供应链中断，尤其是汽车制造商。美国曾经是半导体的主要供应商，但现在80%的设施都设在亚洲。

随着英特尔在今年3月宣布斥资200亿美元在亚利桑那州再建两座制造工厂，以及台积电计划在亚利桑那州凤凰城新建工厂，预计亚利桑那州将在美国晶片行业中举足轻重。美国亟欲半导体行业重回美国本土，以确定产品链的安全和稳定不受外企所牵制，美国预计会以更大行政手段重夺行业主动权。美国所谓解决国内的半导体经济路线图，实际上是横行霸道，将外资企业的商业机密透过政府机器夺取据为己有。

日前华为表示受美国禁令影响，令今年智慧型手机业务收入急跌逾300亿美元。美国称要解决半导体制造业困境的三个步骤是：寻找和培训劳动力、建立弹性供应链，以及安装周边基础设施，美国若真心按以上思路铺谋半导体路线图，可以要求美国科技巨擘、学术精英提供意见，为何强逼勒令外企交出机密，此举岂不是损人利己之术！

台积电虽然在全球半导体行业具领先地位，但两岸持续对峙不稳，使台积电被西方国家认为是对相关行业的重大风险点。因此，此次美国寻求台积电的机密资料是为自己进行产业后备链铺路，而且按照美国的思维和战略，似乎需要缴交的资料持续提供，而不限于之前提出的库存量、订单、销售纪录等。

而回顾华为事件，美国打击华为公司根本与所谓美国国家安全无关。美国时任总统特朗普在2018年打击华为时就提到“我们不与华为做生意。我们要做自己的生意。你知道老式的方法吗？我们会在美国境内做这件事，这是我长期以来一直在说的事。” 生意人特朗普的话中话不言而喻。

2018年当时华为的手机在全球销量继续上升，而苹果的市场份额下降。虽然物是人非，特朗普大权旁落，但美国的利己思维不会改变。拜登只是继承了特朗普“让美国再次伟大、美国优先”的思维，企图再向外企开刀自肥。即使台积电在美国大额投资，但只要美国一日未重夺半导体的主导权在自己手中，半导体外企皆会成为美国威逼、攘夺、侵损和勒诈的对象，当然这些在美国有鉅额投资的老板不会如孟晚舟般被美国软禁数年，但只要美国一声“国安”、一喊 “国防”，所有企业只能震悸地顺从美国降下的勒令意旨。

之前美国行政部门是针对俄企、中企，下一步谁知美国需要自身发展什么？最讽刺的是台湾经济部称会“了解相关情况，且企业如果需要政府协助，也一定会去了解帮忙 ”。台积电已成台湾经济主轴命脉，但台当局在美国面前有没有谈判力，敢不敢忤逆美行政部门，力保机密不失，相信不少台湾民众皆有怀疑。

无数俄企、中企前车可鉴，台湾当局若将台积电被要求提供商业机密一事视若无事、处之泰然，未免太天真。若有一天，美国发布一份行政命令就可令一家国际级大企业遭殃，那台湾所谓的“护国神山”恐难再护国，不可不慎也！

（作者：季霆刚，上海东亚研究所兼职研究员、大陆全国港澳研究会会员）