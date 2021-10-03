两岸争入CPTPP 一场新竞局

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

9月中旬中国大陆正式向“跨太平洋伙伴全面进步协定（CPTPP）”提出入会申请，一周后台湾也接着提出入会申请。据传日本和澳洲都鼓励台湾赶快申请，否则如果等到中国大陆成为会员之后，台湾要再申请加入可能就很难了。我们不解的是，蔡英文总统很早就宣示要加入CPTPP，政府却迟未提出申请，直到中国大陆提出申请之后才急忙地接着申请，显然经济部和外交部都有失职之嫌。

加入CPTPP有两个重要的关卡，第一个是申请方必须先与各个成员国初步协商，等到各成员国都同意了，就会成立工作小组，正式处理此一申请案。对台湾来说，在初步协商时，日本就很可能会要求台湾取消对日本核灾地区食品进口的限制，当然，此时政府就必须衡量利弊得失，除了经济的利益和可能的损失之外，开放核食所带来的政治冲击可能更需要仔细盘算，尤其是11月底还有核食公投。

至于中国大陆的申请案，因现在中国大陆仍限制澳洲的红酒、煤、铁矿砂等进口，澳洲可能就会要求大陆先取消相关产品进口的限制，否则就不会同意申请案。显然大陆未来势必要取消对澳洲产品的进口限制，因为若非如此，申请国可能很难说服其他成员国是真的想要开放更大的国内市场。

等到工作小组成立之后，就会真正进入开放内容的协商。由于CPTPP是一个高度开放的自由贸易协定（FTA），除了超过95%的商品要降到零关税，还有许多服务业的开放，以及国营事业保护、劳动条件的规定与环境保护的规定等。

首先，在产品开放方面，对台湾而言，最困难的当然就是农产品市场的开放，包括稻米，因为成员国之一的越南是全球重要的稻米输出国，未来势必会要求台湾开放稻米进口。届时，政府如何做好对于农产品与其他弱势产业的配套补救措施，必须先完整规划。

另外，在其他开放方面我们也会遇到许多挑战。例如CPTPP对于国营事业的定义是采取实质影响力的认定，与台湾是依政府持股超过50%以上的认定大不相同。以中华电信来说，政府持股不到50%，并非属于国营事业；但是，因为中华电信董事长是由政府任命，CPTPP成员国可能会因而认定中华电信是国营事业，并质疑中华电信在固网上具有独占力量，形成对其他民营相关企业的不公平竞争。凡此届时政府又该如何回应？或是调整哪些法规来符合CPTPP的相关规定？

我们争取入会可能会遇到上述诸多问题，对中国大陆来说，挑战可能更为严厉。例如现在大陆的平均关税维持在9.4%左右，未来在加入CPTPP之后，绝大多数产品关税必须降到零，中国大陆能否承受这么大幅度的降税？另外，大陆国营事业多不胜数，对于国营事业的补贴更不在话下，未来要如何修法满足CPTPP的要求，将是更大的挑战。总而言之，现阶段大陆开放程度太低，我们认为中国大陆入会协商需要的时间和困难度会比台湾高出许多。

现在的问题是，两岸先后申请入会，就算日本和澳洲可能会希望台湾先加入，但是其他成员国未必会对台湾如此友善。对台湾而言，也许最好的方式就是采取世界贸易组织（WTO）模式，即两岸同时加入，但这也需要两岸先维持比较好的关系，且须待中国大陆与各成员国的协商完成，难免旷日费时。

总而言之，台湾申请加入CPTPP会是一条漫漫长路，且需要有很大程度的开放，政府、企业和民众都必须有充分的准备才行。