岸田势弱临挑战 对华形硬无实招

来源：星岛日报

星岛日报社论

日本自民党新任总裁岸田文雄明天将获国会确认为新首相，他对党内及新内阁人事布局正陆续曝光，显示他在对华政策上，仍会坚决执行前任首相安倍晋三和菅义伟的亲美抗中友台路线。不过岸田文雄的首要工作不是对华政策，而是国会选举，若他不能为自民党带来可观胜利，将直接影响他能否安坐相位和施政能力，然而执政党因抗疫不力，经济又差，支持度正处低谷，故他只能先挽国内民望，料对华不会有实际强硬动作。

岸田文雄周三获选为自民党新总裁，亦将接替菅义伟出任首相，他的党内及内阁人事布局陆续出台，其中党内四大主要职位的新任命分别为干事长甘利明、政调会长高市早苗、总务会长福田达夫、选举对策委员长远藤利明，其中甘利明和高市早苗是对华鹰派，而对华强硬的外相茂木敏充亦传将获留任。这都显示岸田新政府将维持安倍和菅义伟的亲美抗中路线。

选举形势不利?临危受命苦战

对于岸田文雄来说，眼前最大挑战不是中国，而是国会选举，皆因现届国会任期将于十月二十一日届满，换言之将在十一月举行大选，但现时形势对自民党颇为不利，皆因菅义伟内阁的支持度不足三成，该党在今年四月的三个国会议席补选，以及八月底横滨市长选举中，连战皆北，在七月的东京都议会选举只属惨胜，间接促成自民党派系大老放弃菅义伟，要选出新总裁，希望带领该党赢出国会大选。因此岸田文雄可说是临危受命，濒临苦战。

从国会大选角度看，自民党选择岸田文雄，只是基于稳妥考虑。此因与他竞逐总裁位置的河野太郎，在社交媒体和选民调查中有更高人气，并获党内少壮派议员拥戴，若由河野带领自民党出战大选，将更易给予选民期望、赢取选票，然而河野主张废核、支持同姓婚姻、赞成女天皇等，皆违背自民党主流思想，故党内派系宁撑稳健的岸田文雄，而不取可能失控的河野。

自民党内派系林立，岸田文雄在总裁选举中，获安倍晋三和麻生太郎的两大派系支持，他本身又统领党内第四大派系，此都有利他统合党内资源，应付国会大选，但岸田的弱点是过于跟随党内主流思想，极可能萧规曹随，继续执行前任的政策，难以令选民眼前一亮，亦难以抛开菅义伟低民望的包袱。

岸田文雄的另一不利之处，是他的低调和沉闷性格。他虽曾出任外相和防相，且是二战后任期第二长的外相，却未能在民众心中留下深刻印象，外界亦怀疑他能否独当一面和拥有足够决断力。

为了扭转国民对他模糊和因循的印象，以及针对菅义伟政绩上最为民众诟病的抗疫不力和经济低迷，岸田文雄在总裁选举中力推革新路线，提出多项重大改革，包括在年底前推出三十万亿日元（约二万一千亿港元）经济纾困方案，并明言让国民分享经济成果，加大住屋和教育援助、扩大支持中产阶级；他并承诺将全力抗疫，加快疫苗接种和治疗药物研发。

“鹰派”流于口头?先保执政地位

相对来说，岸田文雄在未来选战中，毋须花太多心思在对华政策上，皆因民调反映日本八成八国民对中国印象负面，且对华政策并非国民关注的选举议题，他只须对中国摆出强硬姿态，并落实他倡导的首相助理职位，专门监督新疆、香港和台湾人权就可。这些措施容易完成，只是口惠而实不至。

岸田文雄往后对中国究竟有多强硬，还须看日本国会选举结果。若他在选举中，无法保持自民党目前在国会众议院占六成议席的优势，就算仍取得议席过半数，力保自民党执政地位，都将重挫他的威望，沦为弱势首相，届时他须先将精力集中在国内议题，对华政策料只会维持表面强硬，未必要有实质行动。但若他能漂亮地赢得大选，将有时间和精力深耕其亲美抗中友台路线，配合美国在外交、军事、经济上遏制中国。

从目前的形势看，出现前一种状况的机会较大。