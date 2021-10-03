孟晚舟获释 华为禁令现转机？

来源：美国之音

作者：莫雨

华为首席财务官孟晚舟在与美国司法部达成延期起诉协议之后获释回国，但是围绕华为的担忧与争议并没有消散。美国针对华为的刑事指控和贸易制裁仍在，一些分析人士认为，孟晚舟在协议中承认存在检方所指控的不当行为，也让司法部有了继续对付华为的更有力依据。中国另一家电信设备巨头中兴通讯也曾遭到美国制裁，后与美国达成和解协议。美国是否也会与华为达成类似协议，从而放松对华为的制裁？

孟晚舟上周五与美国司法部签署延期起诉协议。她虽然没有对美国的指控认罪，但是在协议随附的事实陈述中承认，她在担任华为首席财务官期间，向银行做出虚假陈述，隐瞒华为与在伊朗有业务的星通科技之间的关系，导致这家金融机构提供的服务违反了美国对伊朗的制裁。

根据协议，美国同意撤回向加拿大提出的引渡要求。如果孟晚舟遵守协议要求，不发表与事实陈述相矛盾的声明，针对她的指控将在2022年12月撤销。

2018年12月，加拿大应美国要求在孟晚舟转机时将其逮捕，并启动引渡程序。2019年1月，美国司法部对华为、其若干子公司及孟晚舟提出全面指控，指控华为盗窃商业机密、妨碍司法、躲避对伊朗的经济制裁构成银行欺诈等。

美国司法部表示，司法部的诉讼团队将继续准备对华为的诉讼，期待在法庭上证明对华为的指控属实。

华为否认美国对其的指控。华为在就孟晚舟获释发表的声明中说，将继续在美国纽约东区联邦地区法院的公司诉讼中维护自身权利。

除司法行动外，美国在特朗普政府时期开始，以构成国家安全威胁为由，将华为及其子公司列入实体清单，禁止美国公司和使用美国设备的公司在没有获得许可的情况下向华为出售美国技术和产品，并且积极游说盟友将华为排除在5G网络建设之外。

美国的禁令让华为遭遇重挫，使华为被迫退出全球智能手机市场，缩小在全球的5G市场，将其业务转型到比较不受禁令限制的领域。华为轮值主席徐直军上周表示，华为2021年智能手机业务营收将比去年的1367亿美元至少下降300到400亿美元，并且在未来几年没有收回这笔钱的前景。他早些时候表示，华为现在的目标只是生存下去。

美国会否与华为达成类似中兴的协议？

香港《南华早报》援引中国分析人士的话说，孟晚舟获释对华为来说可能是一个好的迹象。一位中国电信行业专家认为，有关华为的禁令可能不久之后能够得到解决，美国与华为之间可能会达成类似中兴通讯的协议。

中国第二大电信设备制造商中兴通讯因违反美国对伊朗制裁，并且没有履行与美国达成的和解协议，而遭到美国制裁，禁止其购买美国的零件和技术七年。

陷入生存危机的中兴通讯后与美国政府达成协议，包括再支付14亿美元罚款（其中4亿保证金交由第三方托管），更换领导层，并允许由美国认可的独立合规小组入驻中兴，以此换取美国解除禁令。

但是美国纽约州霍夫斯特拉大学（Hofstra University）法学教授古举伦（Julian Ku）认为，美国不太可能与华为达成类似协议。

他对美国之音说：“我对与华为达成像中兴这样的协议持怀疑态度，因为中兴从来没有因为涉嫌广泛共谋窃取知识产权和躲避美国制裁法律而在美国法院面临刑事指控。”

古举伦认为，美国对华为的限制可能会有些许放松，就如此前媒体报道的汽车芯片，但是他说：“我不认为会有大的协议，除非华为愿意认罪，支付高额罚款，并且承诺披露更多其内部活动。”

今年8月，路透社援引知情人士的消息报道说，美国政府已经批准向被华为出售价值数亿美元的汽车零部件芯片的许可证申请。汽车芯片一般不被认为是高端产品，中国最近宣布可以实现量产这种制程的芯片。

放过华为可能引发争议

不过任何对华为的放松，都可能引起争议。分析认为，孟晚舟案所代表的不只是她个人是否获释，而是美中两国之间围绕下一代通讯技术的较量，而华为更是两国间科技竞争的象征。

哈德逊研究所高级研究员、量子联盟计划主任赫尔曼（Arthur Herman）对美国之音说：“我不认为试图达成妥协，就能希望这个事情过去。这不会过去。这事关未来，事关电信的未来，数字技术和数字信息的未来。”

在孟晚舟获释后，美国共和党联邦参议员鲁比奥（Marco Rubio）指责说，孟晚舟的获释“引发人们对拜登总统应对华为和中共威胁的能力和意愿的严重质疑。”他说，这是“拜登政府对北京采取危险的软弱态度的另一个例证。”

包括鲁比奥在内的国会共和党人要求对华为采取更多行动。他们之前对商务部长吉娜·雷蒙多（Gina Raimondo）在确认听证会上拒绝就是否把华为留在实体清单上做出具体承诺表示不满。

在孟晚舟获释的一天前，美国商务部长吉娜·雷蒙多（Gina Raimondo）曾表示，若有必要，会对华为采取进一步行动。她表示，实体清单是“是我们工具箱中一个非常强大的工具，我们将尽其所能，用它来保护美国国家安全”。

美国会议员推法案，进一步限制华为

在美国国会，议员们试图通过立法进一步限制华为。参议院今年6月通过的《美国创新与竞争法》（U.S. Innovation and Competition Act）中将华为列为限制实体，禁止其获得美国公司的硬件和软件，除非华为能够证明其不再对美国国家安全构成威胁。

本周，俄亥俄州共和党联邦参议员罗伯·伯特曼（Rob Portman）和新罕布什尔州民主党联邦参议员珍妮·沙欣（Jeanne Shaheen）共同推出一项名为《跨大西洋电信安全法》（Transatlantic Telecommunications Security Act）的法案，旨在促进对非华为5G设备的投资，帮助欧洲盟友建设5G基础设施。

两位参议员在一份声明中说：“美国一直敦促其他国家禁止使用华为基础设施，但是没有为无法负担其他基础设施的国家提供支持。”他们说，法案为最容易受到华为低价设备影响的欧洲盟友提供资金，帮助这些国家现代化数字基础设施。

这项法案的众议院版本在今年5月提出，目前已有30多位议员联署。

一些分析认为，国会这些拟议中的法案，尤其是等待众议院通过的《美国创新与竞争法》意味着，拜登政府也不太可能能够放松对华为的政策。

华为创始人任正非今年2月在太原对记者说，他希望拜登政府“将奉行有利于美国企业和美国经济发展的开放政策”，但是也表示，让华为移除出美国的实体清单“极为困难”。