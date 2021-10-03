来源：中时电子报

作者：石齐平

子曰：“见贤思齐焉，见不贤而内自省也。”最近不少迹象显示，德国或将成为中国最新的学习对象，不再是美国了。

邓小平曾说，“摸着石头过河”。其实，指的不单是改革开放之后，之前，就是如此了。 1949年新中国成立，首先借鉴的是苏联模式，在苏联协助下建立了完整的重化工业体系，但那一套缺乏效率的计划公有体制在1979年改革开放之后就扬弃了，改采美国模式的市场经济，但社会主义还是本，所以叫“社会主义市场经济”；美国模式之外，也兼采日本模式及四小龙模式，前者如策略性产业发展，后者如出口加工区或特区等，当然并非照抄照搬，而是有所调整改良，兼容并蓄，结果就成了“有中国特色的社会主义”。有趣的是，为什么接下来会想到以德国为师，想学“德国模式”了？

应该说，以资本主义为本质的美国模式，一路下来也学了40年了。好的学了，不好的也学了。前者体现在让中国大陆的生产力获得了充分的释放，GDP快速增长，超过了日本直追美国；后者，则体现在贫富差距拉大、环境生态破坏、疏忽货币、财政纪律，纵容资本无序扩张，忽略职业教育及中小企业发展等等，这些问题有些在现有体制下通过政策调整可作部分改善，有些则因涉及到发展哲学、意识形态及体制设计的根本差异，必须有全盘的及深层次的反思、比较与学习，此即“见不贤而内自省也。”但“贤”，为何就是德国呢？

当代资本主义源于西方，但西方有欧与美之别；若仅就欧洲而言，又有北、中、南、东欧之分，彼此差异又如何比较取舍？先论欧与美，虽然同为资本主义，但却有极大差异，欧洲资本主义多兼容社会主义，许多国家体制本就号称“市场社会主义”；美国的资本主义则是纯粹资本主义，基本不存在社会主义，甚至反对、歧视社会主义，这也是当今美国面临诸多发展问题而难以改善的根本原因。

至于北、中、南、东欧之间，由于地理因素、种族特性及历史背景，其资本主义也各具特色，大体而言，东欧政府色彩相对明显，效率偏低；南欧则属享乐资本主义，易发生债务危机；北欧则是高质量高人文的资本主义，学习门槛较高；中欧若以德国为代表，是“社会市场经济模式”的资本主义，具有明显的人文、自然、认真、负责、高质量、可持续的发展伦理。应该说，德国模式的发展伦理与哲学跟中国的民族性格与文化特质是相当契合的。

从“德国模式”，中国或许可以得到如下的启发：一、在宏观调控方面，扬弃美国路线，更加重视货币纪律与财政纪律。二、在民生领域公共政策方面没有炒作的住房政策、高度重视职业培训与工匠精神的教育政策、普及医疗服务及提高医疗品质的医疗政策，集中小规模的城市规划等。三、如何兼顾企业发展、企业文化与企业伦理。

应该看到，凡事均为明显异于美国美国模式的“有德国特色的社会主义市场经济”，若以“德国模式”为他山之石加以攻错，那么“中国模式”有朝一日超越“美国模式”，相信可以期待。

作者为凤凰卫视资深评论员