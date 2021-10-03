两岸能否在CPTPP共存？

来源：中时电子报

作者：邵宗海

提到一些区域性的国际组织，很多民众确实是相当茫然。这固因台湾本身在过去能加入的国际组织本不是很多，另方面也是因为加入的不易，导致很多人不关切。

像最近在媒体上闹得轰烈的《跨太平洋伙伴全面进步协定》（CPTPP）就是一个例子，觉得有必要厘清。它是在2018年，由澳大利亚、加拿大、智利、日本、墨西哥和新西兰等11个国家在智利圣地牙哥签署成立。它的前身是《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP），在美国总统奥巴马时代就构建而成，其中有部分为美国量身定制的条款。但CPTPP协定在2017年美国宣布退出TPP后，由日本领导来改组该组织的谈判。

台湾在今年9月22日正式申请加入《跨太平洋伙伴全面进步协定》，蔡英文总统第二天就于面簿上指出，“我们已经向新西兰递件，正式申请加入CPTPP。 这是台湾对外经贸战略的重要目标”；她曾为此特别表示：“递件，就代表我们有充足的信心，要跨出走向世界的重要一步”；而且她别具信心的指出：“无论是经济面、社会面、法制面，我们都已经做好准备”，蔡英文说台湾为加入CPTPP已努力筹备5年，2016年她就任以来就一直在准备参加这项高水准的贸易协定。

当然，CPTPP现有已加入的11个国家占全球GDP的13%，而且台湾跟会员国贸易总额已超过它贸易总额的24%，也占台湾对外投资总额逾30%，所以未来参加后估计将带给台湾更多商机及就业机会。

但中国大陆则早在9月16日先一步的宣布申请加入CPTPP。其实，习近平在2020年11月已首度表态，中国将积极考虑加入。因为加入CPTPP对于中国大陆来说，对外贸易将起到巨大的推动作用，譬如，将会拉动GDP增长0.74%至2.27%、出口增长4.69%至10.25%。特别是它与另外14国在2020年还签署了另一项《区域全面经济伙伴协定》（RCEP）。所以，北京的部署不是临时起意，只用来针对台湾的加入能予以杯葛，这应不是主因所在。经济部长王美花说大家都感到“很突然”，显然是台湾事先掌握的情势还不够完整。

而且台湾申请加入《跨太平洋伙伴全面进步协定》，是以“台澎金马个别关税领域”名义申请，这与台湾参加WTO名称相同，显见早已得悉大陆也在申请加入CPTPP时，希望能在名称上的运用，减轻来自对岸可能杯葛的压力。而且根据CPTPP协定的相关规定，欢迎任何国家和个别关税区加入，这对已经以个别关税区名义加入世贸组织（WTO）的台湾确是有利。

但除了名分之外，台湾还必须先与11个成员国取得同意的条件后才可以加入，这对台湾就有不少挑战。因为现阶段台湾与相关国家之间仍存在某些贸易障碍和政治障碍，也因此，必须先努力化解上述双重障碍，才能顺利叩关CPTPP。

但是目前大陆显见是坚决反对，理由是“反对台湾地区加入任何官方性质的协议和组织”。北京认为台湾参与WHA、加入CPTPP等举措，是在公然挑战国际社会的一个中国原则。最近，国台办发言人已清楚提出：“我们了解台湾同胞对参与国际活动的想法与感受，只要坚持一个中国原则，就可以作出妥善安排。”显见，北京的接受底线已经呈现。

因此，在2024年之前，看不出来民进党执政的台湾会有机会能顺利加入CPTPP。但可以看得出2024年大选，国民党若赢得胜选，可能会遵循2001进入WTO的前例，让北京阻挡有所保守，主因就在习近平最近致朱立伦当选国民党主席的贺函中，曾指出“过去一个时期两党在坚持‘九二共识’、反对‘台独’共同政治基础上良性互动”，这与朱立伦稍后复电强调，盼两党在九二共识与反台独基础上“求同尊异”，是有相当部分的重叠。

作者为中国文化大学社科院前任院长