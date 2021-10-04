台政府应助半导体业化解美国压力

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

美国政府上月23日在白宫召开半导体峰会，会后商务部长宣布将要求国际半导体产业供应链业者，上从晶圆设计、代工，中间加工，下至最终使用都要在45天内“自愿性”提供美国商务部所要的资料。如果厂商拒不配合，美方用“工具箱内还有其他手段要他们提供资料”作为警告。

美国商务部“先礼后兵”史无前例的要求，令以半导体为重点产业的韩国与台湾都十分困扰。半导体业高度竞争，厂商任何营业资讯都被视为商业机密，美国政府要求产业透明势必会破坏既有生态，甚至影响企业荣枯。所以，这不仅是厂商个别问题，更涉及产业的发展前景。

这波新冠疫情促使远距生活常态化，增加电子产品的需求，智慧物联网与车辆自动化风潮更加重对晶片的依赖。美国政府借着国内车用晶片不足而对半导体供需清查，但晶片供应是全球性问题，商务部究竟是要解决自身困难，还是有其他战略考量，难免启人疑窦。

美国半导体生产占世界比重从1990年37%萎缩至今日的12%。当全球新经济兴起，提高半导体产能已是美国的国安问题，所以，美国政府不仅积极推动《半导体法》，更投资520亿美元扩大半导体生产。尤其面对中国大陆快速崛起，美国更对资通科技产业极尽掌控之力。这次半导体供应链调查也就不能以个别单纯的经济事务看待。

美国商务部要求所有与半导体生产有关业者都提供资料，显然是希望精确掌握产业生态。检视商务部对生产面提出的13个问题，的确有厂商客户机密可能泄漏的疑虑。虽然问卷相关回答有被列为机密的选项，但这些资讯在美国政府内部却是高度透明。而新闻报道英特尔总裁与白宫密切讨论重建美国半导体生产，则更让人担心。

台湾讨论美国商务部调查则是聚焦台积电会如何回应。商务部的要求显然直接抵触台积电的经营信念。台积电在世界晶圆代工市场成为龙头绝非偶然；坚持保护商业机密才能获得客户信赖，而技术与良率不断提升则能创造商机。台积电若失去其中任何一项特质都会影响发展前景，而美国商务部显然让其面临左支右绌的困境。

外人若坚持要台积电在两大经营理念做出抉择，相信保全客户机密会比生产损失更为重要。我们由台积电最近因员工打探客户订单资讯炒股，而一口气解雇七名员工的案例便可看出，诚信正直地维护客户机密才是台积电最珍惜的企业核心价值。

虽然据闻台积电不会透露客户的商业机密，但美国商务部是否会满意其申报内容则仍有疑虑。美国仅会满足目前设计问卷内容？还是会进一步要求台积电提供更多资料，甚至影响到客户筛选？美国商务部跳过政府直接指挥厂商，便已没有什么不可能的事了。如果厂商不提供资讯，则有可能遭到美国“长臂管辖权”的挑战，而传言中动用“国防生产法”的非市场手段亦不无可能。

美国对半导体产业的调查举措不宜小觑，可是政府的态度却是轻轻放下；经济部已然全盘接受美方无针对性、不泄漏及厂商自愿性提供的说法。台积电是台湾的“护国神山”，半导体产业是台湾立足国际的基石，政府不但不能弃守，还要据理力争，维护企业经营的基本价值。

我们呼吁经济部肩负起保护半导体产业的责任，并积极做两件事：一是立刻与韩国研商应对策略，提升谈判筹码让美方了解问题严重性；二应出面与美方谈判如何交换产业整合资讯。政府让厂商单独面对外国政治压力，等同放弃半导体产业发展主导权，更可能造成产业内部的龃龉。值此关键时刻，我们再次吁请经济部展现行动力来保护台湾的半导体产业。