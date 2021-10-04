来源：台湾《联合报》

联合报黑白集

大陆十一国庆当天，从白天到黑夜，总计38架军机侵扰台西南航空识别区。第二天再破纪录，连日带夜，计39架次共机扰台。外交部长吴钊燮对此推文猛酸：中共威胁，已“懒得再编借口”了。

这就奇怪了，对岸要编出什么借口，吴钊燮才会感到满意呢？两岸敌意螺旋不断上升，双方恶言相向，你警告我、我反呛你，还需要借口吗？吴钊燮身为外长，经常站在叫骂放话的第一线，陆委会则站在怯懦畏缩的第二线；如此，两岸关系哪有可以对话的空间？

大陆军机之所以不断侵扰西南航空识别区，一则是看准这块航空识别区划得太大太远，台军防守鞭长莫及；二则是故意采取神经战，利用架次优势日日夜夜扰得你不得安宁，从而疲惫松懈。也因此，国防部除了天天在那里数飞机，喊“狼来了”，也必须有更周全的因应才行。

不断喊“狼来了”，如果只是为了激起民众对北京霸道的反感，或者当成台军添购武器的理由，这大家可以理解。问题是，“狼来了”喊多了，老百姓也会疲乏；武器买多了，人们也不免怀疑：真的有用吗？再下去，大家就要问：一旦两岸终须一战，台湾准备好了吗？我们能撑多久？

蔡政府别再把“数飞机”当游戏，一个义务役期才四个月的地方，玩不起这么昂贵的游戏。