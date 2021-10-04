拉闸限电原因复杂 统筹责任不能推卸

来源：明报

明报社评

从上月底开始，中国内地出现了几十年来没有过的大规模缺电情况，限量供电席卷11个省，部分企业要停工，东北的民居要停电。主要成因是有关部门对用电量及煤炭价格预测不足，没有对供电部门的产量以至煤炭供应有效监督与指导，造成严重的供不应求。虽然政府已经采取应急措施，但危机还没有过去，亡羊补牢的措施并非治本之策，政府应该检讨教训，改革电价以及健全监督统筹机制。

改革开放初期，发电能力严重不足，拉闸限电情况十分普遍，工厂与酒店几乎都要设置后备发电机，及后逐步改善。今年电力供不应求的成因复杂得多，疫情导致很多国家的生产受到很大影响，主要国家中只有中国的生产恢复得最快最好，今年头8个月的出口增长23.2%，用电量也增长了13.8%，广东省的用电量增长更达到17.3%。用电量大幅上升除了工厂生产以外，今年酷热天数增加，家用冷气机及电动汽车愈加普及，也加剧了用电需求，经济复苏导致商场等大型设施用电激增，广东省服务业用电量头8个月增幅达到23.1%，可见一斑。

东北地区经济增长率不高，无论在工业和商业用电都不存在需求大幅提高的情况，却成了拉闸限电最为严重的地区。这恐怕跟内地近年实施的“节能降耗”政策有关，国家对国际社会承诺，2030年达到碳排放峰值，2060年达到碳中和目标。从2015年开始各省都要每年逐步降低用电增长率，对于未能达标的省份，发改委会发出警告，过去是年底结算，超标会受到批评，而今是提前发出预警，今年上半年9个省份没有达标而受到一级警告，所以很多省份比往年提前实施限制用电，以达到年终指标。一些作风粗暴的省份，诸如吉林省停水停电却不提前发出通知。

煤炭价格急升发电成本高

电价不涨电厂发电意欲降

电力供应不足的最根本原因在于发电用的煤炭价格急升，随着各国经济生产逐步恢复，用电量激增，国际电煤价格从今年5月初约72美元一吨，10月1日猛升至234美元一吨，国内价格走势相若。国家发改委已经动用储备煤分批投放市场，但仍然不能遏抑价格上涨。内地七成发电量来自煤电，成本猛涨，但供电价格受到限制，一分钱也不能提高，发电厂每发一度电就要亏损约一毛钱。

国家发改委随即允许电价上涨20%至25%，这是最根本有效措施。虽然中央政府要求作为国企的发电厂必须履行供电责任，但发电厂必须在“微利可图”的情况下才能运作。然而，电价关系千家万户的民生以及各行各业的成本开支，不可能用简单的随行就市的市场调控，国家的无形之手才是定海神针。

提高电价可以作为一个无形的力量，推动产品方向转移以及技术升级，比如耗电量最大的铝与水泥行业，对电价的敏感度最高，问题是相对于其他发达国家，中国的电价是十分低廉的，即使目前允许电价上涨，也只是德国的四分之一，英国的三分之一，生产一些耗电量高的产品仍然享有低电价的优势。如何在税收上有配套的政策，才可真正做到推动生产范式转移，费煞思量。

电价有白天某时段谷峰与深夜时段谷底价格之分，这次调整电价，进一步拉大谷峰与谷底电价的差距，这可以鼓励一些环保产品的应用，促使某些用电量大的企业在晚间用电存储到白天用，这是于国有功、于民有利的双赢做法，但环保产品是否能够享受更优惠的税率，这也需要配套的政策。

供电用电矛盾复杂

中央统筹刻不容缓

全国供电与用电的省份并不均衡，产煤与用煤的省份也非一致，而各省之间的电力输出与购入是有政策和输送能力的限制，水力发电有枯水期与丰水期的差异，使用水电与火电之间需要调节，这些都需要由中央部门来统筹，拆解各种限制，疏解各种供需的矛盾，部署长远的输电设施等等，才能使各种电能达到最佳使用状态。

对于电力整体需求与产能，个别地区及行业的用电趋势，利用大数据工具，都能够精准预测。这次出现电力供不应求，有关部门立即表示，与节能降耗政策无关，或者推诿到今年气温特别高，所以用电量猛涨，是典型的官僚主义作风，必须引以为戒。国家发改委知道即使提高电价，危机还没有彻底消失，因为今年冬天国民要取暖，生产用电依然旺盛，所以采取了一些应急措施。然而，结构性的问题仍然存在，目前由环保部门去巡查高耗能产业，然后约谈违规企业，发改委按照用电量的硬数据，对未能达标的省份提出警告，这些分散、单向的机械式管理方式，只能解决一时一事，不可能做到综合治理。

中国对国际社会许下降低碳排放的承诺，必要做到，这次出现电荒可能会影响今年不能完成既定指标，来年可以急起直追，但更加需要的是一套更有效的机制，鼓励使用清洁能源，鼓励企业使用环保产品，才能真正做到节能降耗。