岸田“经济国策”主张 安保非仅武力

来源：明报

岸田文雄在自民党总裁选举期间展示出比早年强硬的对华立场，外界关注他上场后如何影响中日关系走向，即将新设立的“经济安保担当相”正好反映其对华策略的一大重心。

“我会在聚焦经济下保护我们的地缘政治利益”。岸田文雄上月初接受《日经亚洲》访问时已提出涉及经济安全保障的“经济国策”主张，表明有需要“以各种面向去思考国家安保，而不止是武力”。《日经亚洲》直言，经济安保在岸田政治议程排位甚高——在中美竞逐科技主导地位之际，日本、美国、台湾和韩国正匆忙协调以确保半导体等具战略重要性的货物之供应链。

自民党新干事长担大旗

在岸田上台背后发挥举足轻重角色的新任自民党干事长甘利明，似乎在这套强调经济安保的策略上有重要角色。甘利（Amari）与两名前首相安倍（Abe）晋三和麻生（Aso）太郎被称为自民党内对外交和经济政策极具影响力的“3A”，其一例子是今年5月自民党内部成立新国会党团，专门跟进当时出现全球短缺的半导体供应，以及提升日本相关竞争力——该党团以甘利出任会长，安倍和麻生则出任高级顾问，强调要将半导体定义为“对日本经济安保不可或缺”。

翻查纪录，甘利明今年屡次就经济安保事务发言，例如3月接受《每日新闻》访问时提出仿效美国建立“国家经济委员会”，以发展出整合经济、外交和国家安全的策略。报道提到其一预视的危机情境是掌握关键科技的企业受到网络攻击后股价急泻并落入外国企业控制。

战略两重点：聚焦自主不可或缺性

甘利7月在笹川和平财团驻美分部的演说更进一步阐述日本未来经济安保战略，他强调两大重点“战略自主”（strategic autonomy）和“战略不可或缺性”（strategic indispensability），务求提升日本经济的弹性和活力。据甘利的解说，战略自主代表寻求减少日本在物料和科技上对外国供应商的依赖，战略不可或缺性则指日本寻求扩大在原先强项如研发、供应关键和尖端科技的优势，以在全球供应链建立不可或缺的地位——简而言之，即减少日本对外依赖，同时增加外地对日依赖。甘利强调，横跨不同经济范畴的政府机构和高官须寻求共同合作以达成上述目标。