来源：中时电子报

作者：刘必荣

朝鲜在9月30日又试射了一枚地对空导弹。从9月11、12日试射的两枚巡弋导弹算起，到15日铁路机动导弹团发射的2枚短程导弹，再到29日的超音速导弹，再到30日这次，朝鲜9月至少已试射过4次各型导弹。若从1月算起则有7次之多。虽然这些导弹都还不足以对美、日、韩国等国构成威胁，但已充分展现朝鲜致力提升军力的决心。

可是在这段时间朝鲜又对韩国展现了弹性，透过金与正回应文在寅“终战宣言”的提议，表示“只要韩方不敌对朝方，朝方就有意讨论恢复韩朝关系的方案”。一方面发射导弹，一方面表示要谈判，一冷一热两手策略，背后的目的到底是什么？

朝鲜这一系列的试射明显是精心设计过的。因为这些都不是洲际导弹，也不是核子试爆，所以算不上军事挑衅，也不会激起联合国新一轮制裁。朝鲜只是企图用这些动作来展示发展军事力量的决心，并且告诉美国如果不跟朝鲜谈判，这个决心还会持续下去。

朝核谈判最让人困惑的是：现在到底是谁比较想谈？一般认为是朝鲜想谈，想透过跟美国谈判解除经济制裁，但美国不急着谈。朝鲜问题在拜登的外交顺位上没那么高。

倒是韩国明年要大选，文在寅想用朝韩关系改善做为自己任满留下的政治遗产，因此急着要跟朝鲜重启谈判。于是朝鲜乃以韩国为破口，希望能借韩国之力把美国拉回谈判桌。

美国则表示自己没有不谈。拜登政府早就宣布，愿意在不设任何先决条件下跟朝鲜谈判，这已展现极大的善意。美国也愿意对朝鲜提供人道援助，以换取朝鲜坐下来谈。所以是朝鲜自己不谈的。

朝鲜则认为美国的说法是虚情假意，表示美国若无解除对朝鲜经济制裁的诚意，再谈几次也没有意义。过去美国是以朝鲜弃核为解除经济制裁的先决条件，现在变成美国必须先解除一些经济制裁展现诚意，朝鲜才愿意坐下来谈。谈判的前提已经翻转。

也有西方学者指出，朝鲜要翻转的还不只是谈判前提，而是国际政治的游戏规则。平壤现在对“遵守联合国的要求放弃核武，以换取经济利益”的规则不感兴趣，他们要追求的说法是“朝鲜展现自我克制，放弃成为核武强权，因此西方必须给予补偿”。

因为是自我克制，所以朝鲜在朝核问题上只愿意谈“裁减核武”，而不是“放弃核武”。但西方对此显然不愿埋单。过去美苏进行武器管制谈判时，一般认为只要限武谈判能持续进行，即便未能达成具体协议，也有助于缓和紧张关系。但对朝鲜，西方显然不愿以如此宽容的态度评估成败。美国要看到具体的弃核才愿做出其他承诺。

但韩国急了，日前外长便在纽约对美国喊话，表示在美朝缺乏互信的情况下，光人道援助不够，美国一定要提出如宣示韩战停战等更大的诱因，才会让朝鲜愿意谈判，否则朝鲜半岛情势只会日益严峻。

韩国的喊话应该就是朝鲜冷热两手策略想要达到的结果。但若美国不理，韩国会不会转而争取在明年北京冬奥时，自己和朝鲜进行一次峰会以缓和情势，并确立文在寅的政治遗产？中美韩朝四边关系在这样的氛围下，又会起什么微妙变化，都很值得继续观察。

（作者为东吴大学政治系教授）

