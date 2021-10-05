用义和团眼光看世界 是台海安全最大危机

来源：台湾《联合报》

主笔室快评

中国大陆与澳洲交恶影响煤炭进口，再度暴露能源战略的重要性。高度仰赖能源进口的台湾，是否也该担忧？媒体报道，国防安全研究院国防战略与资源研究所长苏紫云指出，台湾进口煤有合约保障，当前对外关系也不错，不像大陆与澳洲有关系紧张的问题。他也指出，台湾最后四个煤矿在扁政府时代关闭，也因此全台保有1.8亿吨煤储量。如果换算用量，即使天灾地变到完全无法进口，单靠台湾煤矿，救命煤“可以撑1年8个月”。

这种说法的第一盲点，就是不考虑时间问题：如果当真发生天灾地变，导致能源无法输入，对社会的影响是立刻发生。反之，全台的煤矿至少都已经荒废20年以上，要重新开挖已经坍塌的坑道，铺设台车轨道，在地面上建立机房、洗选设施，从政府一声令下到产出第一吨煤，恐怕一年也未必能达成。

更重要的是，蕴藏量与产量完全是两回事，没办法拿来类比：从“1.8亿吨可用1年8个月”，等于每月至少需要900万吨。然而台湾煤业在最高峰的1960年，当时全省有300多处煤矿，年产量也不到400万吨。换言之，即使不考虑时间，不顾开采成本，全台所有煤矿瞬间重新开启，距离“救命”也只是零头。甚至于这次爆发缺煤风波的中国大陆，如果单就蕴藏量而言，全大陆的煤估计还可以用400年！

作为“国防战略与资源”研究所长，居然发表如此言论，真是令人目瞪口呆。国防安全研究院这所蔡英文指示成立的智库，到底对国防安全能有多高贡献，还是政府让国防部埋单来“照顾”自己人、替自己的政策无条件背书？

大陆武力威胁，的确是全台湾2300万人共同面对的隐忧，国防议题成为社会关注焦点，在各新闻网站的点阅率也居高不下。然而市面上的相关言论，尤其是立场坚定“抗中保台”的一方，往往先射箭再画靶，表现出宛如义和团一般，自认烧符做法可以对抗洋枪洋炮的乐观。举例而言，日前空军刚在汉光37号演习中，完全屏东佳冬战备道起降，媒体马上热炒，应该在东部也兴建战备道，甚至引述军方某刊物上的文章，认为省道台九线在台东关山路段，有长达14.5公里的直线，完全没有转弯，应该在此辟建战备道。其他媒体不甘落后，随即发出空军已经评估在关山设立战备道的新闻。

问题是，台九线关山路段虽然笔直，但是却有上下坡起伏，中间还包括跨越溪流的桥梁，以及台东县铁路横越上方的陆桥。更糟的是，这段路沿线几乎都是居民聚落，甚至14.5公里的心脏地带，就是穿过关山镇的中心闹区。如果不是把全镇房子拆掉一大半，就是让飞行员宛如好莱坞电影，驾着战机在两旁房屋夹道之间降落。

当然也不能忘记，立院外交国防委员会资深立委王定宇的名言，“即便中国拥有多大规模的战车，台湾也能用不对称的战力取胜”，只要官兵人手一支国造“红隼”反装甲火箭，一个人就可以摧毁一辆坦克。

孙子兵法〈谋攻〉篇云，“不知三军之事，而同三军之政者，则军士惑矣”。如果有人搞不懂这句话的意思，那请他看看当下台湾，应该就可以茅塞顿开。

