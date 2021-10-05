外长频喊“战到底” 台湾民众能安心？

来源：联合新闻网

作者：张加

大陆军机昨天破纪录地共有52架次扰台。外交部长吴钊燮接受外媒访问，又说了：“如果中国攻击台湾，台湾将战斗到底”。大陆军机频频扰台之际，外长一番“战到底”并促外国友人帮忙台湾备战的言论，不知会让台湾人感到安心，还是忧心？

蔡英文总统上任后，两岸关系走下坡，美国政界多数认为是北京片面改变现状，肯定蔡不挑衅、不冒进。外媒曾形容，蔡英文采取“猫”的战略，灵活运用软实力将台湾形塑成爱好和平、具同情心，与中国大陆的好战和欺凌成明显对比。

美国等民主体制常批评中国大陆“战狼”风格，他们普遍认为，这种凶猛、好斗的外交形式，只是表演给国内看，没有实质意义，对促进外交事务没有帮助。

吴钊燮不是国防部长、也不是陆委会主委，身为外长，却老讲“若北京犯台，台湾将战斗到底”，不免让人奇怪，毕竟外交工作目标应是追求和平、稳定。或许吴钊燮希望能让他国更关注台海安全，但这几年来，两岸关系持续紧绷，台海已是全球军事冲突热点。

某位熟悉两岸关系，也相当支持台湾的美国学者曾私下表达忧心，他认为，台湾有些人太常宣传台湾不安全、台海情势危险，这种作法不一定能获得同情，还可能造成反效果；至少就他所知，美方并不乐见台湾任何人士为政治而炒作安全议题，也担心会导致误判。

美国国务院三日主动发布声明，关切北京对台进行挑衅军事活动，批北京的举动破坏区域和平与稳定，增加误判风险，美也重申继续协助台湾维持足够的自卫能力。美方短短两段声明，“和平与稳定”出现三次，可见对美国利益重要性。

让台湾人民享受和平稳定生活，是政府的责任；强硬或好斗的言论，或许能换取关注，但对外交并无实质帮助。

蔡政府搞不定对岸，企图以美国可接受的方式处理两岸关系，却有位老喊“战到底”的外长，恐破坏猫的战略。