职工盟解散影响工运 港府顾基层须助劳工

来源：明报

明报社评

继教协之后，另一个历史悠久的劳工界组织“职工盟”，日前亦决议解散，31年工运之路走到尽头，主因不在争取工人权益，而是政治活动中的角色。反修例风暴期间，职工盟曾响应罢工罢市，最近又被质疑违反《港区国安法》，当局强调彻查追究，职工盟在压力下解散，不代表所有事情告一段落。职工盟成立的初心，是推动独立工会运动，争取劳工权益多年，其解散无可避免令本地工运少了一把重要声音。港式资本主义游戏规则长期偏向商界，劳工保障百孔千疮，现在香港政治进入新时代，中央强调治港者要贴基层，港府若不正视剥削劳工情况，只会助长社会矛盾，埋下不稳定因素。

职工盟踏政治不归路

协助劳工职能待填补

香港职工会联盟1990年由刘千石、司徒华等人创立，积极推动独立工会运动，全盛时期有超过80个属会，涵盖很多行业，诸如运输、建筑、零售、清洁等，由1990年代初的香港电话工潮，到3年前的屋邨外判清洁工追讨遣散费，本地多场大型工运工潮，皆可见到职工盟身影。另外，职工盟亦有成立专业培训中心，每年与政府法定机构雇员再培训局，合办数以百计课程，支持劳工教育及再培训工作，粗略估计每年有过万人报读。职工盟的基本属性是劳工团体，然而无可否认，它亦有很强的政治性，职工盟成立宗旨有四，第一点是壮大工会力量、争取劳工权益，第二点就是维护基本人权、促进全面民主。就像上月决议解散的教协，职工盟解散，主要涉及政治因素。

由前年反修例风暴，到去年港区国安法实施，香港政治形势变化剧烈。教协在反修例风暴期间，未与暴力清晰切割，未有高调反对罢课，职工盟则积极响应网上罢工罢市号召。港区国安法实施后，当局执法不手软，高举政治旗帜的“新工会”纷纷解散，教协、职工盟等“老牌组织”亦面临很大压力。职工盟在反修例风暴中的角色、与外国组织的联系，以及跟一些激进新工会的关系等，全都成为审视对象，部分组织成员和很多属会认为难以再运作下去，解散是“无奈决定”，保安局则重申，一个组织及其成员的刑责，不会因解散或辞职而抹走，警方会继续全力追究涉嫌违法的组织及人物，包括仔细调查曾收受外国政治团体捐款的本地组织。职工盟强调没有违法，惟承认不知道解散后政治风险会否消除，后续发展，仍得走着瞧。

劳工组织也好，专业团体也好，组织成立的初心，首要都是维护业界工作者应有权益，这不是说它们不可以有政治倾向，惟主次之别始终要确立。2011年教协创会会长司徒华逝世，时任教协副会长张文光曾形容，“真正的教协，大部分的工作是教育和教师，政治不足十分之一”，然而过去10年，香港社会泛政治化，抗争手段亦激进化，很多组织都将政治诉求放在首位，深陷激烈政治斗争之中，反而令自身属性变得模糊，面对政治环境剧变，才发现“无弯转”。教协与职工盟皆是在此政治背景下，走上解散之路，可是它们在香港扎根多年，本身早已肩负起很多社会职能和角色，仓卒解散遗下的空白，要一下子填补，并不容易。

港式资本主义剥削

劳工保障千疮百孔

职工盟解散，即时影响是很多培训课程面临“烂尾”，其他跟雇员再培训局合办的课程，亦要重新安排，政府应主动牵头处理，减低影响，不过话说回来，职工盟不少课程，其他机构亦有提供，至于少数独家课程，只要市场有需要，假以时日总有人开办，这些都是较易处理的问题。相比之下，一些缺乏资源、连固定会址也没有的弱势工会属会，突然失去职工盟的支援，所受影响将大得多。

当然，香港不止一个工会联盟，没有职工盟，不等于劳工界再无机会跟雇主讨价还价，然而必须承认的是，职工盟与工联会除了政治上各归一边，推动工运理念亦有重大分别。虽然两者皆强调打工仔有权罢工，惟工联会认为，罢工应该是最后手段，职工盟则认为罢工并非最后手段。2007年扎铁工人工潮，以及2013年葵涌货柜码头工潮，职工盟都扮演了领导角色。少了职工盟，某程度确是少了一把重要声音，以及少了一条强硬争取劳工权益的路线。

香港长期奉行放任资本主义，劳工保障严重不足，法定最低工资制度，10年前始告实施；标准工时讨论多时，至今再无下文；取消强积金对冲制度，谈了二十年，结果还是处于胶着状态，现届政府面对商界压力，放弃在任期完结前落实修例，令人遗憾。中央要求治港者接地气贴基层，特区政府有责任加强保障劳工权益，这既是为了纠正港式资本主义对劳工的压榨，更关乎社会稳定及一国两制行稳致远。当局应多听劳工意见，同时要求工商界多负社会责任，不要以为少了一个立场强硬的劳工组织，就可趁机剥削工人。

