破解香港住房矛盾　岂容官员再拖

来源：香港01

01观点

上星期四国庆日的前一天（9月30日），中联办主任骆惠宁探访了旺角“笼屋”住户及香港仔避风塘渔民，同日副主任何靖也到了元朗听取有关申请过渡性房屋计划有关情况的介绍。骆惠宁对于“笼屋”的居住条件感叹“耳闻不如目睹”，并且表示解决香港住房问题最根本和起决定性的作用应该是确立“以人民为中心”发展理念。同时，该办新闻稿还预告了这样的基层走访活动以后会变得常态化。

到中联办官员展开出访后的第二日即国庆当天，几名特区政府问责官员随即进行同类活动，财政司司长陈茂波、运输及房屋局局长陈帆、民政事务局局长徐英伟分别“落区”探访不同地方的“劏房”与公屋住户，其中陈茂波探访后撰写的网志写到“有中央的支持，加上特区政府的努力，没有破解不到的矛盾，要有遇水架桥、逢山开路的意志和决心”，而运房局社交媒体专页亦发文指出“每次探访后的感受都鞭策着我们，必须竭力增加公营房屋的供应”。

港官依旧未肯直视问题

尽管近日中联办主动关注香港的社会民生事宜，但正如骆惠宁所言住房问题的解决依然应该由“特区政府……积极谋划”。中联办这方面顶多起出督促作用、没有可能越俎代庖，无奈港府官员似乎还未能意识到这点，像是陈茂波的网志实际便只笼统说了几句对于土地房屋“必须投入最大的力量去破解和应对”、“要有新思维”，之后却立刻转去推销他早前发表那份跟民生毫无关系的《营商环境报告》，根本让人看不出来有直接面对问题的意愿。

根据差饷物业估价署的最新统计，今年8月私人住宅租金指数已经创下一年半的新高，而售价指数亦系在7月到达历史高位后终于稍见回落。此外，社区组织协会日前进行调查，发现各区单位实际租金其实皆高于官方估算的应课差饷租值，分间单位实际租金平均有估算租值的两倍以上，最夸张的个案甚至可以高达九倍之多。上述一系列数字在在反映出本港居住环境此时此刻仍在继续恶化，港府官员一直以来的拖延和不作为肯定是责无旁贷。

高球场研究逾期未完成

既然土地房屋问题是香港最尖锐矛盾已经成为共识，特区政府就更应该在相关政策措施上加快步伐，而非继续废时耗力进行对实际问题于事无补的公众形象工程。就以曾经引发广泛关注的粉岭高尔夫球场用地为例，原先订于今年上旬或之前完成的局部发展技术研究至今未见报告踪影，政府甚至继续将球场毗邻的土地招标拍卖给私人地产发展商，这种处理明显就是没将该区增建公营房屋视为首要任务。

随着行政长官林郑月娥最后一份《施政报告》发表在即，各方亦陆续传出当中有关土地房屋政策的消息，然而不少内容现时看来似乎仍是重新包装既有措施、欠缺真正全面突破，况且政府过去给出的时间表往往过慢并且无法及时遵守，自然更加让人担心再次落得“雷声大、雨点小”。众多高官假若再以如此怠慢态度看待问题，不拿出具体行动来展示空口无凭的“意志”和“决心”，那么在他们治下只怕深层次矛盾还是难以破解。