旨在重掌经济安全自主性的日本新内阁

来源：香港01

01观点

本周一（10月4日），日本自民党新任总裁岸田文雄正式获国会任命为第100任首相，并筹组新内阁。已公布的名单显示，新内阁将进行“大换血”，20名阁员中13人初入阁，4人再入阁，1人改任，内阁中只得防相岸信夫及外相茂木敏聪留任。就如岸田在选举中承诺会让老中青不同世代的人都有机会入阁，这次阁员名单的年龄分布相对比较平均。

前首相菅义伟接任安倍时沿用了不少人阁员，菅义伟普遍被认为是接替安倍“手尾”的临时工，因此这次日本政府换人可以被认为是安倍时代之后一次重要的权力洗牌。而中美角力白热化，新内阁的名单也特别值得关注。

外交安全保持稳定 首设经济安全大臣

这次内阁名单相当程度上反映了日本在中美角力下的态度。处理对外事务的防相岸信夫及外相茂木敏聪两人，获岸田留用，显示他想保持对外事务的稳定性，基本对外政策不会因为日政府换届换人而有太大改变。

亦即是说，日本对外关系中仍以“美日安保”为重中之重，而日本亦继续不顾中国反对视台湾问题为自己的问题。另一方面，中日关系虽然转差，但两国在亚太地区仍有大量经济往来，不会完全割裂。中国不单是日本最大的贸易伙伴，两国也已签署了《区域全面经济伙伴协定》（RCEP），而中国也正在寻求加入日本所主导的《跨太平洋伙伴全面及进展协定》（CPTPP）。

这次内阁名单最有新意的是岸田首设了“经济安全保障大臣”一职，由二阶派系的年轻一代小林鹰之出任。按官方解释，此职是特别因应中美角力白热化下而设，主要负责计划在紧张局势下如何保障日本经济安全战略。

经济安全堪比军事安全

自民党新任干事长甘利明在《日曜报道 THE PRIME》的访问中表示，所谓的经济安全保障是指如何确立日本的“自立性”和“不可欠性”（不可缺性）。自立性具体是指发掘日本的经济弱点并作补救，而不可欠性则是指“如果没有了日本世界会感到困扰”的东西，并以此作为经济武器装备自己。他又特别举出了半导体，指日本要掌握其重要性。甘利明更指出了这个经济安全保障大臣是内阁特命大臣，“可对全部省厅发出指示”，包括经济情报部门及国家安全保障局（NSS）都包含其中，可见其重要性。

从现实上考量，日本也理解到即使军事上仍得以“美日安保”为中心，但经济上不能完全押注美国身上。因此，日本须做到不管中美角力结果如何，都能继续维持其独立的重要性。日本也明白中日两国毕竟在亚太地区都有相当大的体量，没有办法无视对方的存在，因此不管中日关系如何险恶，也不会真的完全脱勾。正如甘利明在访谈中也提到，与中国的一般生意仍会继续。而且，二阶派是自民党内著名的亲华派，岸田起任二阶派的小林鹰之为首任经济安全保障大臣，当然也考虑到要更圆滑地处理中日经济往来。

各国都意识到中美角力持续，尤其对全球经济的影响将愈来大。香港也必须寻找自己的独特性，准备好中美角力可能带来的经济不稳定。据报，美国即将认定中国未能履行第一阶段贸易协议，甚至研究新征关税对付中国，这定必对香港经济带来负面影响，香港也得小心应对未来可能有的经济风浪。