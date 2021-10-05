朱立伦能救国民党吗？

来源：中时电子报

作者：张景为

国民党改选出新任党主席后，目前看来相关节奏尚称明快，朱立伦重掌党务，党主席提前于5日交接，迅即发布人事布局，积极推动本月下旬罢免陈柏惟及年底四大公投，一切似乎又热起来了。但许多仍对国民党存有期待的人不禁想问：国民党真的能够痛定思痛？2024还有胜算吗？

从国民党这个百年老店的沉痾与习性，以及过去数不清令支持者痛心失望的纪录来看，答案似乎心照不宣。但事在人为，所谓“花若盛开，蝴蝶自来”，如果光是希望民进党作法自毙，自怨自艾却不长进，终究只会梦醒人散；反过来，若能发挥自己的条件与能量，努力做好自己该做的事，永远有翻转未来的可能。

朱立伦其实也是个老品牌，不仅历任民选的立委与县市首长，也曾任党主席，还选过总统，几乎该做的高位都做了，就只差最后一步。台湾人对朱立伦也很熟悉，他的个人条件优秀、党政资历丰富，而且从政以来一直是党内有意培养、外界看好的政治明星，如今也仍年富力强。但他最大的争议也被烙印的盲点，无疑是所谓“机关算尽，反误了卿卿性命”，在国民党声势看衰的这几年间，他在应该出战的关键点上选择了“持盈保泰”，加上又背了“换柱”的骂名，导致他的政治“人设”难以提升。

老品牌能否做出新形象、新口味，这不仅是朱立伦个人最后一次的突破机会，也考验他能否超越老派国民党自私自利、因图谋个人权位，机关算尽反被唾弃，最终导致党与个人一起葬送的宿命。

国民党当前的目标应该在强力监督，赢得选举，才能重返执政，实现理念路线，如果夸夸其谈，轻重不分，必将事倍功半，白忙一场。国民党最常被批的是抗争不够强硬，但时代在变、民意的口味也在变，时空环境有异，一味模仿民进党当年抗争的狠辣，不但会被抗争老手的民进党反制，如今也可能会引起民意的质疑甚至反感。与其过度抗争、招式用老，如何凸显监督的创意与技术、制衡的耐力与深度，而非只是追求抗争的激烈度，的确需要与时俱进。

朱立伦能够胜出张亚中乃至江启臣的长处之一，在于他的党政历练与地方人脉，让别人动不了的，到他手里能发挥应有的力量。如何结合立委党团和执政县市长的资源与战力，不再各自为政，让党机器重新凝聚党的有机力量，成为真正统合进退、效能加倍的战斗体，便是他能够使力重生的关键。尤其应让党籍直辖市长与立院党团干部成为当然中常委，并大幅度缩减徒具形式的直选中常委，才能使党的决策精准发挥真正的效能。

台湾民主政治发展至今，人的因素往往超越政党，民进党因执政固然享尽优势，却也背上包袱，用人唯亲、特权横行、双标霸道等所作所为，民众早就领教多矣。而国民党虽然中央在野，但在地方执政上却有不少表现出色的首长。在人才魅力方面虽是民进党的传统强项，但在执政暴露缺点与“蔡苏体制”的压抑下，也很难再说领先国民党多少。

展望2024大选，反绿阵营其实是出头者众、可战者太多，朱立伦如何透过机制、智慧与手腕，整合出最适切的战斗体，这才是真正的本领、终极的难关。