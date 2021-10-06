完成23条立法贺回归25周年？

来源：星岛日报

作者：杜良谋

香港特首林郑月娥今天将会发表任内最后一份《施政报告》。在此之前，政府开始移除添马舰政府总部，以及西环中联办等机构外围的水马阵，以彰显香港摆脱“黑暴”的困扰，恢复正常安全。但此举是否意味政府在政治上就可以“大安旨意”呢？又不尽然，林郑今天发表的施政报告，维护国家安全依然会是其中一个重点，特区政府有三项相关立法尚待完成，包括《基本法》23条立法、假新闻法、以及网络安全法。

上述三项立法中，又以23条立法为重中之重。全国人大常委会谭耀宗日前就打开口牌，指《基本法》23条的本地立法工作二十多年未完成，其实体现出中央很大“容忍”。他认为，相关立法工作目前有好的基础，因为有了《香港国安法》之后，然后可以检视《基本法》23条的相关内容有什么不足地方，如何按照《基本法》23条的要求进行立法工作，“我相信这个工作应该不会用太长时间就可完成，我相信明年上半年应该可以解决。”

作为全国人大常委，谭耀宗提出明年上半年完成23条立法，对政府都构成不小的压力。为什么谭耀宗要提出明年上半年的立法时间表呢？有资深建制中人指出，明年是香港回归25周年，中国国家主席习近平预料会来港出席回归庆典兼新政府宣誓就职典礼。这时间具有特殊象征意义，23条立法是香港的宪制责任，若林郑在回归25周年之前完成这项责任，既具有重大政治意义，亦是立下一大功绩。

林郑是香港回归以来的第四任特首，之前三任特首包括董建华、曾荫权、梁振英，中央都希望他们能完成23条立法，但都因为种种政治原因而未能完成。林郑上任以来，一直表示要待“适当时机”进行23条立法，结果未有进行23条立法，却因为修订《逃犯条例》而闹出回归以来最大的政治风暴。

现在，中央为香港订立《香港国安法》止暴制乱，又制订“完善香港选举法”，23条立法无论在社会上又或在立法会层面，都已再无阻碍，政府亦再无拖延理由。问题是，林郑只剩下9个月任期，是否有足够时间完成立法。官府中人承认，政府为23条立法已研究了二十多年，最关键的罪行也已由中央透过《香港国安法》处理，政府不可能说还未准备好立法。

至于立法会，12月19日产生新的立法会后，必然亦会将此项议题视为头等大事处理，因此，明年上半年完成立法，技术上并无问题，问题只在林郑的政治意愿而已。