看懂军机绕台的忙与盲

来源：联合报

作者：张竞

大陆军机于海峡西南空域活动单日数量再创新高，但台湾社会苦苦寻思，殚智竭虑居然就找不到任何政治解读适当理由，政治学者与国家安全专家们充满失落感，台湾乡亲更是心里感到惊恐，不知为何明明不是黄道吉日，华盛顿与东京也未对台北表达特別关爱，北京突然摆出如此阵仗，到底葫芦内卖的是什么膏药？

从2019年4月初开始，绿营执政高层突然端出大陆军机在海峡西南空域活动，作为政治炒作题材，并在当时以完全不符法律用辞与军事术语，但却充满对抗煽情之“强势驱离”口号，并责由当时国防部长与参谋总长轮番上阵，卯足劲来演出“进洞坐镇指挥秀”，最后在大陆军机根本就置之不理情况下，单口相声自说自话实在演不下去之后，无疾而终地在媒体前悄然收场。

台湾社会群众在政府操控媒体声称大陆军机不断扰台之情绪催眠下，早就丧失面对真实情境保持定力心理情境，众多社会贤达与知识分子只知随着绿营所建构论调起舞，基本判断能力更是完全崩盘。只要大陆军机在台海周边活动，就必然要从政治角度找出合理解释，否则就无法让本身忐忑不安心情平复，此种集体盲思与群众弱智现象，恐怕最后就会像旅鼠群般盲目跳下大海而不自知。

尽管透过军事机舰活动能够搭配政治意图产生威吓效应，但不是所有军事机舰活动都可以赋予政治意涵，将其当成政治舞台上走位演出之演员。面对大陆军机在台海周边活动，笔者过去两年多来独排众议，不断从军事角度切入撰稿分析其中意义所在，但总是被扣帽子遭遇无端政治指控与抹黑，搞到千山我独行无人愿听；现仅提出下列各项问题，希望读者能够透过思考此等问题答案，走出大陆军机扰台这个自我欺骗之迷障空间。

首先要问，不论大陆军机在台海周边活动样态如何，是否曾经产生过军事冲突，或是民用海空交通受到过侵扰？尽管海峡两岸交通往来受到疫情影响，但空中航班是否正常运行，甚至从厦门往返高雄航班，还是通过大陆军机活动相同空域，为何民航驾驶身处其境却是老神在在毫不惊恐？

台海周边外籍机舰军事活动不知凡几，情收儎台往返侦察作业是家常便饭，为何台湾对其他活动视而不见，甚至还暗中窃喜表示欢迎。此等活动场域与大陆军机演练空间相互重叠，特別是美军依据国际法，因此对大陆抗议置之不理，美军如何对大陆，大陆照搬同样剧本戏码对上台湾，假若台北能够让美军借道对付大陆，或故意闭上眼睛与嘴巴默许其活动，对美舰通过海峡就会达到情绪高潮，就不能再责怪北京将压力转嫁台北身上。

假若大陆军机飞航进入防空识別区就是“入侵”与“扰台”，台北大可以其人之道还治其身，借此对民众宣示获得心理平衡。从台湾北部空域出海，飞过彭佳屿附近空域，就可直闯东海防空识別区，读者不妨去看看，中华民国空军与海军是否亦在大陆所划设东海防空识別区内，保持经常巡弋与演训活动，而对岸是否曾经对此抗议并且表达不安情绪？

其实到目前为止，大陆军机在台海周边飞航活动，只有保持基本飞行训练档次，所有战术科目与编队样态都还未具体呈现，许多压箱底宝贝绝对不会拿到海峡空域，傻呼呼地端出来，让人不必花费太多力气就能尽情进行情报收集。

但飞航活动空域是在台北飞航管制中心权责范围内，其中多条国际过境航线与国内航线，与大陆军机飞航轨迹相互交错，到目前为止并未干扰到民航活动，大陆军机飞航管制能力绝对是具有相当水准；同时相关通信与电子发射管制更是相当严密，确实让人不能等闲视之。与其庸人自扰之拼命政治解读，非要找出个理由自我欺骗，然后再大告洋状，毋宁还是从军事专业角度认真观察，仔细研判对方到底是有何真正本事吧！