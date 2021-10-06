全球芯片荒 台积电奔赴美国设下的“鸿门宴”难全身而退？

来源：香港01

作者：苏洛夫

被誉为台湾“护国神山”的台积电近来再成台湾热门话题，不过这次的爆点不是关于制程技术的创新突破，亦非营收及投资成长情形，更无关股票价格的升跌，而是台积电9月23日受到白宫邀请，参加由美国商务部长雷蒙多主持、被视作“鸿门宴”的半导体峰会。

此前白宫分別在4月12日及5月20日召开半导体峰会，彼时的峰会主持人都是美国总统拜登，峰会看起来是召集顶级厂商们“集思广益”，共同寻方法解决“芯片荒”难题。拜登在峰会后也释出了520亿美元的建厂补贴，提供软性的资金及政策支持，以吸引台积电、三星等晶圆代工大厂前往美国本土建厂，台积电和三星也很识相，各自分別加码了在亚利桑那州、得克萨斯州的新建晶圆厂项目。

此前在峰会上几乎没什么建树的雷蒙多，在第三次峰会忽然成为主持人，在会议开场白就是一记下马威：“5月会议时，我从你们那得到消息，芯片荒问题在三季度就会得到改善，但四个月过后问题却更严重了”，在会议结束前，则掀开底牌唱起了黑脸，要求企业“45天内公开库存、销售数据及订单等数据，以厘清市场真正的瓶颈所在，我们有很多政策工具能让企业交出数据，如果有必要，我们必定会采取行动”。

美国政府设计的问卷总共26题，针对生产环节及消费环节的问题各13题，主要包含技术节点、客户情况、库存、订单及实际出货量、产能良率、生产计划、材料及设备采购情形等讯息，要求企业在11月8日前提交，这些数据资料对于台积电、三星等企业来说，都是最高级別的商业机密，简直是直击要害。

对于美国政府来说，此做法虽然蛮横，但是利大于弊。首先能够更加了解供应链问题的症结点在哪，查明谁在囤货，不过对于晶圆代工厂来说，库存情况是用来和上游的芯片设计企业（Fabless）议价的重要筹码，而良品率作为技术指标可以估算代工流程的成本，这样的要求形同强迫台积电和三星在市场上“裸奔”，产品价格将任由美国企业拿捏；其次，订单及客户信息牵扯更广，对企业来说是绝不可对外泄漏的最高机密，一旦公开，企业的底牌在美国政府面前一览无遗。

第三点也是最重要的，美国政府可以借此掌握企业是否有“中国客户”，透过一些方法走弯路取得台积电、三星等厂商的制品，进一步有针对性策划对中国企业的打压，以在当前愈发激烈的中美科技战中再痛下杀手，而这一作为将会为美国后来的长臂管辖提供司法依据，并且让美国总统得以更细腻的行政命令扩大打击面，灾害范围恐难以预估。

明面上这是让企业自愿提交数据资料的行为，但实际上若是拒绝配合，美国政府也不可能善罢甘休，肯定会再祭出政策铁拳要求企业提交数据，否则会遭遇华为公司遭受设备断供、高管被捕，甚至丟失美国市场的风险，若两害相权，或许选择乖乖提交数据损害较轻。

而台湾方面，作为台积电最大单一股东同时身兼台积电董事，台湾国发会主委龚明鑫日前在台湾立法院接受质询时，对此问题显然没有心理准备，他表示这一问题会在下一次的董事会中讨论，决定哪些信息需要对外公布，也强调股东之间都签有保密协议，不过美国政府蛮横起来，有几多人是有底气能够守住秘密的？

台湾经济部长王美花则是一直在“辟谣”，指称怀疑美国意图的都是政治操作，10月3日于面簿（Facebook）粉丝专页上发表三点声明，声明第一点称台湾政府一直很关心，也一定表态支持，不过从王美花态度来看，目前支持力度令人存疑。

如2020年8月迎接美国前卫生部长艾萨（Alex Azar），就开放莱猪进口，并且完全没有向其讨要到台湾民众所关切的新冠疫苗；9月美国前国务次卿克拉奇（Keith Krach）访台，也完全没有任何谈及双边贸易协定（BTA）的迹象；美国总统拜登当选后，称“国内疫情得到控制前不会签署任何贸易协定”，这番让台湾舆论炸锅的发言，王美花仅仅表示“要体谅他的难处”。

相较于对美国官员的“体谅”，台湾经济部对台积电的支持力度又是如何？今年4月台湾水荒议题开始浮上台面时，王美花一句“让竹科园区凿井取水”引发批评；5月份电力紧缺情况愈来愈严重时，台湾经济部甚至指示要台积电及竹科园区的科技企业自备柴油发电机。

台湾经济部的第二项声明，称问卷并非针对特定业者，而是“自愿填写”，并且台积电也表示涉及客户隐私的信息，未经同意不会提供。但是，11月8日之前是自愿提供，过了这个时间点，雷蒙多也会有足够“政策工具”，让企业没有不自愿的余地。从2012年台湾的友达案、2014年法国的阿尔斯通案、2018年德国的西门子案等重大案件，美国动用的政策“工具百宝箱”来看，许多企业最后仍旧选择俯首称臣的。

至于有关保护客户隐私的声明，台湾经济部称台积电的最大客户之一本来就是美国公司，表示对此类问题的担忧是假议题，不过倒是忽略了台积电的客户并不是只有美国客户，还有其他许多国家的客户，而且令人疑惑地是“个別美国企业的隐私，就是全体美国企业共享的隐私了吗？”

此前雷蒙多没什么机会发挥，这次半导体峰会办一次黑脸迎来自己的舞台，要“搞出一番大事业”。球踢到了台积电和台湾经济部这边，关键在于台湾最终会选择与美国“掰手腕”吗？在全球芯片荒下，台积电恐难全身而退。