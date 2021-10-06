岸田文雄就是这样一个人

来源：日经中文网

作者：根本涼

岸田文雄立志成为政治家的原点是他度过小学1到3年级时光的美国纽约。当时他跟随担任日本通商产业省官员的父亲岸田文武赴美，在当地的公立小学就读。

班级组织去动物园郊游时，老师让相邻的学生牵手，岸田文雄身旁的白人女童露出了厌恶的表情。女童没有握住他伸出来的手。这是岸田文雄第一次经历种族歧视。了解情况后，他下定决心，要消除这种不合理的现象。这成为岸田文雄树立重视多样性的政治志向的契机。

返回日本后，岸田文雄进入有很多学生考入东京大学的名校开成高中就读。他的很多朋友都考上了东京大学。岸田文雄原以为自己也会考上，没想到却连续3年落榜。他后来考入早稻田大学，进入日本长期信用银行（现为新生银行）工作。

20世纪80年代中期，广场协议导致日元升值，在经济不景气的背景下，岸田文雄目睹了企业倒闭的情形。他想直接参与改变国家和社会现状的工作。看着已成为众议院议员的父亲的身影，童年时期的志向浮现在脑海中。

岸田文雄的祖父也担任过日本的众议院议员，他一直离政治很近。“我想成为政治家，能让我担任您的秘书吗？”他恳请父亲。得到的回答却是“政治并不是那么简单”。岸田文雄坚定地回复“我已经做好心理准备”。1987年，他从工作5年的日本长期信用银行辞职，开始担任父亲岸田文武的秘书。岸田文武1992年去世后，他成为父亲的接班人，在1993年的众议院选举中首次当选议员。加入了日本前首相池田勇人创建的著名派系“宏池会”（现为岸田派）。

“一决胜负的时候，绝对不能打败仗”。这样的教训是岸田文雄从永田町（日本国会所在地）的权力斗争中学会的。2000年日本政坛发生了“加藤之乱”。具体事件是时任宏池会会长加藤纮一企图推翻森喜朗内阁，最后以失败告终。

加藤纮一试图支持在野党提交的内阁不信任决议案。看到网上支持加藤的声音接连不断，岸田文雄认为如果自民党内反对森喜朗的势力表示赞成，决议案就可以通过。

但现实并不乐观。当初表示支持决议案的国会议员遭到排挤，召集的议员日渐减少。

岸田文雄一直跟随加藤纮一到最后。“要做好战死的准备”。他与宏池会的少壮派议员根本匠、石原伸晃、盐崎恭久3人一起下定决心，一口气喝光了干马天尼（Dry Martini，鸡尾酒的一种）。最后，加藤在众议院全体大会上连票都没投就不战而退了。

岸田文雄每年都会在不信任决议案表决日11月20日前后，与根本匠、石原伸晃、盐崎恭久3人举行“干马天尼聚会”，回忆当时的事件。目的是不忘参加竞争就必须要赢的教训。2012年，岸田文雄就任宏池会的会长。

岸田文雄决定不参加2018年的自民党总裁选举就是吸取了这个教训。当时派别内出现了主战论，认为岸田文雄应该去参选，与安倍晋三对决。岸田文雄却说：“如果我参选，结果输了，大家会在人事上遭到排挤”。他认为与获得主要派系支持的安倍竞争，自己胜算很小。

安倍宣布辞职的2020年总裁选举，时机看似成熟，但岸田文雄最终还是遇到失败。身为官房长官的菅义伟以迅雷不及掩耳之势决定参选，获得了岸田派和石破派以外的5个派系的支持。岸田文雄获胜的希望渺茫，到处谣传“岸田已经完了”。

一向慎重的岸田文雄作出改变是从这个时候开始的。在新冠疫情下，即使周围人都建议他“国难当前，最好不要说要想成为总裁”。他仍表示“想挑战总裁选举”。

在大败的2020年总裁选举中，他又得到了一个教训。在竞选失败后的岸田派聚会上，他激励所属议员说：“比战斗更重要的是必须战斗到胜利”。他说：“必须进化成在政局中具有战斗能力的集体”，表现出了进攻的姿态。

在本次自民党总裁选举中，岸田文雄先发制人。他提出自民党干部任期最长为3年。目标是事实上更换担任自民党干事长超过5年的二阶俊博。菅义伟为了消除突然出现的围绕自民党改革的争议，想要调整自民党干部的人事安排，结果招致自民党内的不快，不得不放弃参加总裁选举。

在加藤之乱中一起行动的自民党前总裁谷垣祯一评价岸田文雄说：“他不是冒险的人，这次一定是经过深思熟虑之后才决定参加总裁选举的。从他宣布参选的记者会可以看出岸田已经蜕变了”。

在9月17日的演讲会上，岸田断言：“我深信现在这个时代需要的领导人就是我”。

在新冠疫情下，需要的“不是推行自己想做的事情的政治，也不是我是正确的、让国民臣服的政治。而是倾听多种声音的宽容的政治”。岸田文雄在总裁选举中多次强调的是“倾听国民声音的能力”。