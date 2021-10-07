美中贸易战进入新关键点

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

在美中关系中，贸易关系是重中之重，拜登总统一上任就宣布进行跨部会全面检讨；贸易谈判代表戴琪4日在“战略暨国际研究中心”发表演说，首度对外说明拜登政府计划如何因应中国大陆的不公平贸易行径。

“中国长期以来不遵守全球贸易规则，影响了美国人和全世界人民的经济繁荣。”戴琪强调，将列出拜登政府的战略远景，调整美国的对华政策，以捍卫美国工人、企业、农民和制造商的利益，使美国的中产阶级更加强壮。

漂亮话人人会讲，在冠冕堂皇的说词下面，我们必须要进一步探究真正的意思是什么？戴琪提出了对华贸易方针的四大调整方向，有些是中国大陆没有做到的，有些是溢出第一阶段贸易协议的范围，而有些是用来减缓拜登政府压力的，尤其随着美中关系的大转变，美中贸易关系可能转趋正面。

首先，在落实第一阶段贸易协议的承诺方面，中国并没有做到第一阶段协议中承诺的进口目标，不仅在2020年短少了40%，今年更短少超过30%。当然大家都知道，由于疫情肆虐，美中、甚至全世界的经济规模都萎缩，但是美方依然坚持当初讲好的金额，就是要做到。

其次，针对政府补贴，美国认定不符合自由贸易；例如中国政府因为补贴国产客机研发，让美国波音客机购量大减，这本来是欧洲空中巴士与美国波音长久以来争执不下的议题，现在与欧盟的争议和解了，美国转过头来，用政府补贴议题来对付中国。但是政府补贴，本来并没有包括在第一阶段贸易协议的范围内，美国新提出要求，并且声称不惜启动301调查，以保卫美国经济利益。

2018年，特朗普政府便利用该条款对中国掀起了贸易战，美国企业界相信，一旦调查正式启动，美中将面对第二波贸易冲突。

其三是，戴琪提到，部分企业可以获得关税豁免，这是由于近来企业界呼吁降关税的力道愈来愈大；自从2018年之后，特朗普对中国商品加征惩罚性关税，平均关税从3.1%增加到19.3%，增长了超过六倍。中国商品以更高的价格出口到美国，而美国在无法找到其他进口来源的情况下，美国零售产品的价格也是水涨船高，这给美国消费者带来更大的负担。8月初，一份由美中贸易全国委员会领衔，33个美国工商界代表组织发出联名信，敦促美方财政部长与贸易代表，取消之前因贸易摩擦所加征的关税。

有鉴于企业界的压力愈来愈大，拜登政府决定采取个别豁免的方式，并扩大豁免关税的范围，只要听话的企业，都可以来申请，由政府根据国家安全需求，个别审核。

最后一项，则是联合盟友打造公平贸易规则，这包括在四方安全对话高峰会中所强调的供应链合作，以及上周才刚举行的美欧技术贸易委员会首次会议，专注在科技管制与合作。

虽然美国上述四项政策有与中国针锋相对的味道，但戴琪演讲中强调，美国无意引发与中国的贸易紧张，在与中方谈过之前，也不会采取新的301贸易措施。在被问及与中国供应链“脱钩”的问题时，戴琪表示，在全球经济中，美中停止贸易是不现实的，“我认为问题可能在于，我们在‘再挂钩’（recoupling）中寻求的目标是什么”。

戴琪透露，将在未来几天与中方有关官员就美中第一阶段贸易协议的履行情况进行对话，这是继5月之后的第二次美中贸易对话，外界第一时间认为这是一个强硬的表态，但是10月底可能有美中高峰会的消息出现，现在普遍乐观认为，中方不会冷处理，将认真看待，以备双方在高峰会签署新协议，这将是拜登政府未来对华贸易政策的起点。