空有愿景 香港难告别劏房

来源：明报

明报社评

香港新一份《施政报告》出炉，“北部都会区”成为焦点，行政长官强调有多项措施加快土地供应，惟当中多属长远措施，看不到当局有何方法，纾解短期困局。政府表示未来10年可建成33万公营房屋，惟进度将是“头轻尾重”，首5年约得10万伙，要靠后5年追落后，问题是未来5年土地供应并无重大改变，之后5年建屋量能否急增体现“尾重”，叫人担心。《施政报告》提及开发绿化带潜力，理论上可以较快显著增加土地供应，可是如果当局又是讨论复讨论、检视复检视，到头来还是蹉跎岁月。觅地建屋眼见为实，政府不大幅压缩冗长造地程序、不去果敢拓地，住屋问题短中期依然水深火热，试问如何向逾20万劏房户和中央交代。

北部都会区是远水

难纾土地房屋近火

林郑月娥发表本届政府最后一份《施政报告》，没有太多“派糖”措施，劳福方面，合并普通及高额长者生活津贴，是其中一项新措施，另外，政府亦提到下个立法年度落实取消强积金对冲，最终方案拭目以待。改善管治方面，《施政报告》一如所料提出运房“拆局”及成立文化体育及旅游局，此外还提到扩大创科局为创科工业局、重组民政局为地区事务局等。当然，新一份《施政报告》最受注目的，仍是土地房屋政策，以及北部都会区。

根据当局描述，北部都会区由愿景化为现实后，不仅新界北焕然一新，百多年香港“南重北轻”的不平衡发展格局，也将出现根本变化，不少交通民生老问题，皆有机会釜底抽薪。未来香港将存在两大都会区，一是包括港九市区及明日大屿人工岛在内的维港都会区，另一个则是北部都会区。《施政报告》提到，北部都会区占地约3万公顷，涵盖现时的元朗及北区，透过整合规划，都会区将额外开拓约600公顷住宅和产业用地，连同现有单位，发展完成后，总住宅单位将超过90万个，将可容纳约250万人居住，并提供65万个职位。北部都会区重点发展创科，另外还有多条铁路，包括连接深圳前海的港深西部铁路。

北部都会区有助深港合作及湾区融合，同时亦为香港发展升级转型铺设台阶，成本投入虽然不少，然而由此创造的价值，却是无可限量，效益回报必然远超成本。外界真正需要担心的是这项鸿图大计，到底要花多少时间才能完成。新界东北发展谈了20年，近年才陆续收地，最快2023年方有首批居民入伙，整个发展计划预计2031年才完成。北部都会区规模庞大，当局拟设副司长负责领导、考虑日后将一些政府部门搬入北区，无疑有助计划推进，然而如果当局依旧龟速办事，本世纪中叶是否可以完成发展，实在令人怀疑。

香港土地房屋问题水深火热，明日大屿也好，北部都会区也好，都是远水，救不了近火。土地供应大破大立，不能只谈长远愿景，更要放眼当下。公屋轮候时间愈来愈长，过渡房屋、向等候上楼基层市民提供津贴，仅属减轻痛楚措施，政府必须争取短期内显著增加土地供应，不能空谈长远。

去年《施政报告》表示觅得330公顷土地，未来10年可建31万公营房屋单位，《长远房屋策略》建屋量“首度达标”，官员表示相关土地来自东涌填海、古洞北等新发展区，以及多幅改划作公营房屋用地的政府土地及棕地，数字“没有水分”，可是当时已有人提出，这些新觅土地并不那么“新”，质疑当局靠加大发展密度“砌够数”。另外，10年建屋量“头轻尾重”，首5年仅够土地建10万伙，余下三分之二集中在后5年，亦令人忧虑当局会“走数”。虽然官员拍心口说“有把握”，强调后5年土地已完成改划等工作，惟承认咨询、收地等阶段若遇反对，或碍进度。现在当局说额外觅得20公顷土地， 建屋量可达33万，市民难免将信将疑；对于“头轻尾重”问题，林郑仅说“督促”运房局长竭力压缩建屋程序，“争取”尽快建成更多房屋，同样难予外界信心。

观乎新一份《施政报告》，短中期土地供应看不到有何重大突破，未来数年收回700公顷私人土地（包括棕地及祖堂地等），有关说法早在前年《施政报告》已提过。当局提出检视绿化带及湿地缓冲区的开发潜力，算是较新的觅地举措。全港“绿化地带”合计逾万公顷，部分生态价值不高，也不属郊野公园范围，倘若大刀阔斧积极发开，对于纾缓短中期土地供应，应有明显帮助，然而如果当局的检视又是雷声大雨点小，调研一轮后只选择开发数公顷土地，做与不做，其实无大差别。

有得拣谁愿住分间房

开发绿化带加快造地

中央希望香港告别“劏房笼屋”，解决居住难问题，特区政府应制订明确路线图及时间表，说清楚未来10年、15年可解决到什么，同时亦要为大幅压缩造地程序，定下明确目标，过去要10年完成的事，应缩短至5年甚至3年。林郑出席《施政报告》论坛，一边说部分劏房环境非常恶劣，另一边又说，每个人住什么单位是个人选择，有些分间房被笼统归入劏房，但它们其实“无甚问题”，“一些年轻人想多些私隐于是入住”。没有市民喜欢居于狭窄斗室，有得拣都想住大些住好些，而不是住劏房或分间房。当局不作强而有力的承诺，市民岂会相信香港真的能够告别劏房。