辛亥革命“逢十大庆” 大陆态度瞩目

来源：明报

今年是辛亥革命110周年，按照“十年一大庆”的惯例，北京将举办高规格大型纪念活动。过往每逢“大庆”，大陆都会对台喊话，像80周年及90周年纪念大会上，时任国家主席杨尚昆及江泽民提到和平统一、一国两制。今年在中国实现全面小康，并开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标迈进之际，又适逢疫情和国际局势错综复杂，台湾被认为是外部势力“遏制”中国大陆的一张牌，北京的领导人在纪念大会上向台湾传递什么声音，值得关注。

早在去年11月，北京已着手筹备纪念辛亥革命110周年的活动，当时全国政协常委会通过有关决定，并成立筹备办公室，由全国政协常务副主席张庆黎任主任、副主席李斌任常务副主任。今年3月4日全国政协开幕，全国政协主席汪洋在作工作报告时也提到，将“举办辛亥革命110周年纪念活动，弘扬辛亥革命精神，团结海内外中华儿女共促祖国统一大业、共襄民族复兴伟业”。

中共视己为辛亥革命继承者

回顾以往纪念活动，北京方面似乎总在当年的10月9日召开纪念大会，而且规格很高，国家主席出席并发表讲话。今年的纪念活动，如无意外，国家主席习近平亦将出席。

事实上，纪念辛亥革命，大陆向来抢占了话语权，在过去30年的纪念大会上，北京无一例外在回顾辛亥革命对中国的影响后，强调中国共产党人才是孙中山的继承者。

大陆纪念大会 传递对台主张

大陆领导人讲话也成两岸关系寒暑表，传递大陆对台的最新主张。1991年，台湾修宪，将宪法的地域效力限缩在台湾，并承认中华人民共和国在大陆统治权的合法性，时任总统李登辉将两岸关系定位“特殊国与国关系”，导致两岸关系紧张。当年杨尚昆的讲话特别强硬，称近来台湾“台独”势力气焰嚣张，“确有某些外国势力怂恿‘台独’分子，分裂祖国，以便他们从中染指。我再一次严正申明：台湾自古就是中国的领土，实现祖国统一是中国的内政，决不允许任何外来势力干涉。对任何把台湾从中国分裂出去的行径，我们决不坐视”。又称：“我要正告那些热中于搞‘台独’的一小撮分裂主义分子，不要错误估计形势，玩火自焚。搞分裂的人是从来没有好下场的，破坏祖国统一的图谋是绝不会得逞的。我们希望台湾当局明大义，识大局，顺应潮流，做促进国家统一的历史功臣，不做分裂祖国的千古罪人。不然的话，何以面对列祖列宗，何以面对中山先生！”

2001年，江泽民在纪念辛亥革命90周年的讲话中强调，“我们将继续坚持一国两制的基本方针，全面落实现阶段发展两岸关系、推进祖国统一进程的八项主张，继续推进在一个中国原则基础上进行两岸对话和谈判”。当时民进党陈水扁已当选总统，并在台湾实现政党轮替及政权和平转移。

胡锦涛在2011年辛亥革命100周年的讲话可能是比较“和风细雨”的一次，当时是国民党马英九执政的时期，两岸关系就像那年黄公望《富春山居图》大陆的“剩山图”与台湾的“无用师卷”在台湾故宫合体展出一样，给人一种“分久必合”的期望。胡锦涛在讲话中说，当今两岸中国人面临着共同繁荣发展、共谋中华民族伟大复兴的历史机遇，两岸关系和平发展已成为中华民族伟大复兴的重要组成部分。“携手推动两岸关系和平发展、同心实现中华民族伟大复兴，应该成为两岸同胞共同努力的目标”。

不过，10年过去，两岸并没有因此而走得更近，反而因为2016年民进党再次执政而关系日差。近日在美国力挺之下，国际上撑台的声音也日渐多了起来，在这种背景下，北京将会提出怎样的两岸统一路线图呢？

陆学者：两岸过多强调意义忽略反思

港学者：辛亥革命理想从没真正落实

中国人民大学政治学系退休教授张鸣对明报表示，不论共产党还是国民党，对辛亥革命的纪念均过多地强调象征意义，忽略基于历史真相的反思。“国民党把孙中山捧得像神一样，是伟大革命者、第一任总理；共产党也捧得很高，但会说你是旧民主主义革命，我们是新民主主义革命，给划出界限；民进党就更不用说了，认为辛亥革命是外国史，这也是不现实的”。张鸣表示，两岸因立场不同渐行渐远，不肯面对真相、自说自话，也是没有共识的一大原因。

对于纪念辛亥革命的历史意义，香港中文大学社会科学院客席讲师叶国豪对本报表示，首先当然是中国政治的一大摸索与转型，包括立宪派与革命派的角力以及最终民国的建立。叶国豪说，在现实意义上，北京仍称孙中山是革命先行者，台湾的中华民国政府甚至尊称其为国父，对于如何有效落实民权，告别君权，甚至迈向民主，两岸选择了不同的道路。他认为，孙中山或是辛亥革命已经未必是两岸的公约数，一来此岸未能落实民权保障，彼岸则已有告别中华的政治与社会变局。就此而言，辛亥革命的理想其实从没有真正落实，中国或广义的华人社会告别了形式的君权，却仍在百年路途中缓缓前行，寻找出路。