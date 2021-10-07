香港北部都会区拉阔布局 关键在职住平衡

来源：香港01

01观点

香港行政长官林郑月娥发表最新一份《施政报告》，提到要“建设香港北部成为宜居宜业宜游的都会区，并开拓更多可供居住和产业发展的土地”，预计整个“北部都会区”发展完成后总住宅单位将达90.5万至92.6万个，一共可容纳约250万人居住，区内职位亦将由现在的11.6万个大增至约65万个。

“都会区”是回归前本港城市规划一直就存在的概念，过去专指香港岛、九龙、荃湾及葵青区一带约200多平方公里的地区，涵盖约430万居住人口，至于新界西北、东北、东南与西南等其他地区则被称为“非都会区”。随着这次“北部都会区”规划的提出，“都会区”地位日后将不再为港九荃葵青专用。

摆脱失衡规划 北部都会区可取

我们一直指出，香港发展多年来只集中在维港两岸，既未能善用土地，亦令大批市民每天通勤上班，未能有效善用资源。这份《施政报告》亦批评过去半世纪香港的城市规划工作“未能达致职住平衡、自给自足的目标”。政府长年过度发展港九沿岸旧“都会区”后，愿意用“北部都会区”的名义建设新的发展中心，甚至还表示愿意将“无地域限制、带动就业机会”的政府设施及写字楼迁往该区，这种“迷途知返”的改变肯定是值得认可的。

不过，根据规划署“全港人口及就业数据矩阵”推算，港九荃葵青的旧“都会区”在2016年、2021年及2026年居住与就业人口比例均为0.67左右，余下新界“非都会区”则为0.3，但按照林郑月娥解说“北部都会区”的发展愿景来计算，这个占用更多土地的新“都会区”居住人口与就业机会比例仅得0.26，亦即比现时“非都会区”规划的数字更低。

就业机会结构亦须关注

退一步说，就算“北部都会区”能提供充足就业机会，也不等同居民可以保证在原区或邻区就业。《发展新界北部地区初步可行性研究》曾评估各行业在该区主要就业机会所占份额，当中金融、专业服务、医疗、创新、检测认证等入行门槛较高的行业合计高达36.2%至47.7%。假若同一判断适用于“北部都会区”，自然就代表该区居民日后很难在原区就业。

况且现时《施政报告》已经声称“北部都会区”要建设国际创新科技中心，又指区内职位将会包括15万个创科产业相关职位，所占比例高达全区提供就业机会总数的23%，尤其在近几年全港创科技产业占总就业人数百分比仅得约1%的情况下，这些讯息难免进一步加剧人们对未来“北部都会区”居民原区或邻区就业困难的忧虑。

“北部都会区”无疑承担了拉松香港发展布局、让市民达致职住平衡的重责，但也正是因为如此，我们才更加希望这个规划不会落得“雷声大、雨点小”的下场，必须认真审视相关发展策略的内容是否可行和考虑周全。