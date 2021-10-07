香港“北部都会区”远水难救近火

来源：路透社

作者：梁慧仪

香港特区行政长官林郑月娥在其本届任期最后一份施政报告，提出长远大量增加土地房屋供应的蓝图，建设可容纳250万人、相当于香港现有近三份之一人口的“北部都会区”，并已觅得足够满足未来10年公营房屋所需的土地，惟只有三分之一能在首五年落成，这些“远水”是否暂时仍难救香港住屋短缺的“近火”?

林郑月娥周三提出，将香港北部建设为面积约300平方公里（香港土地面积1,100平方公里）、宜居宜业宜游的都会区，包括元朗区和北区两个地方行政区，并覆盖由西至东的深港口岸经济带及更纵深的腹地，让香港更好融入国家发展大局。

“（北区发展策略）将为香港的长远发展前景谋定新方略，在香港重回‘一国两制’正轨的时刻，别具突破性和前瞻性意义。”她说。

目前在北部都会区内的多个已规划或规划中的发展项目，预计可提供约35万个住宅单位；并可额外开拓约600公顷用地作住宅和产业用途，估计可提供16.5-18.6万个住宅单位，连同区内现有单位，整个北部都会区发展完成后，总住宅单位数目将达90.5-92.6万个，可容纳约250万人居住，并提供65万个职位，包括15万个创科产业相关职位。

大新银行经济师温嘉炜估计，北部都会区的发展可能要到2031年后才见雏型，短期内未必可以令住屋供应大量增加。

港府与驻港机构官员频“落区”

住屋供应短缺困扰香港多年，全国政协副主席、港澳办主任夏宝龙今年7月出席一个研讨会上，就中共第二个百年目标（即2049年建国100周年）提出对香港的期盼，其包括要让住房问题得到极大改善，以及告别劏房（分间单位）及笼屋。

近日驻港机构官员、港府官员、立法会议员等亦频频“落区”，探望基层市民。自香港中联办主任骆惠宁上月底走访“笼屋”住户后，中联办在国庆期间组织各级干部员工深入基层社区，了解市民生活。

泓亮集团董事总经理张翘楚表示，房屋供应的弹性（elasticity）很小，所以都是“远水”，项目最快也要三年时间才能建成。此外，整个北部都会区最终总住宅单位数目达92.6万个，是非常庞大的数目，最少可能要30年才能达致。

事实上，林郑月娥亦提到，将兴建多项铁路项目以配合北部都会区的整合和扩容，包括：连接洪水桥/厦村至深圳前海的港深西部铁路；把正在规划的北环线向北伸延，经落马洲河套地区（河套地区）接入深圳的新皇岗口岸；探讨将东铁线伸延至深圳罗湖并在深方设立“一地两检”口岸；将北环线由古洞站向东伸延；及探讨兴建尖鼻咀至白泥自动捷运系统的可行性。

张翘楚表示，发展新市镇一般以基建先行，而在香港兴建铁路基建项目需时10-15年。“所以这期间不大可能有大量房屋落成。”

美联测量师行董事林子彬认为，政府新一份施政报告，房屋及土地发展提出具体方案，方向清晰，亦有助缓纾楼市压力，有利楼市长远健康发展，惟碍于属中长期发展规划，增供应目标远大，执行成关键，但长远看好新界北将会吸引大批年轻一代进驻。

有信心解决缺地问题

林郑月娥强调房屋政策是这份施政报告的首要目标。

“我们需要的不是因时制宜的短期‘招数’，而是持之以恒供应土地的决心；我们需要的是不会因经济短期波动或物业价格升跌而动摇政策的勇气。”

她说政府已觅得约350公顷土地，可在未来10年兴建约33万个公营房屋单位，足以满足该期间预计的30.1万个需求。不过，当中只有三分之一可能在首五年落成。为加快建屋程序，香港房屋委员会和香港房屋协会将会更广泛使用“组装合成”建筑法和其他建筑科技。

私营房屋方面，林郑月娥说政府争取未来10年准备好约170公顷土地，透过卖地或铁路物业招标，提供可兴建约10万个单位的用地，当中并未计及市建局项目和其他私人土地发展项目。

她表示，政府决心进一步精简土地发展的程序，有信心私营房屋土地供应可维持稳定。另外，私人发展商参与的“土地共享先导计划”能释放新界私人土地的发展潜力。

林郑月娥表示，估计香港由2019-2048年的土地短缺约为3,000公顷，但透过推动各项新发展区及填海项目，以及北部都会区，有信心会在中长期觅得所需土地。

利嘉阁地产总裁廖伟强表示，施政报告未见短期针对楼市现况的措施，故对未来数年的楼市及楼价无大影响，料楼价将维持稳步向好的格局。

香港多家地产股午后扩大涨幅，其中新世界发展一度涨3.8%触及34.25港元的近三周高位，收市升幅收窄至1.82%；新鸿基地产收涨1.63%。大盘恒生指数收低0.57%。