两岸和平推手竟成外交战炮手

来源：中时电子报

作者：赵春山

国民党主席选后，中共总书记习近平和新选国民党主席朱立伦的贺电及复电往来，对岸学者和智库专家纷纷发表评论，其中不乏期许之语，如认为“国民党应给两岸注入正能量”、“为两岸和平发展发挥作用”等。国民党此刻应能感受到来自对岸长久未有的“关注”，但同时也会觉得一股“不可承受之重”的压力。

没有人能否认，目前的台海形势确实非常严峻，这与2016年国民党失去政权后，两岸民、共执政当局的相互敌视有关；但真正起推波助澜作用的是：特朗普上任后改变美国对中政策，使中美关系从战略竞争，快步走向战略对抗。美国视台湾为遏制中国崛起的一颗“棋子”，民进党政府则希望从美国获取安全保障。双方各有所图，却因此引发北京对台湾“倚美谋独”的指控。

从2016年民进党再度取得执政地位开始，中共即不断以军机绕台、经济杯葛和紧缩台外交活动空间，全面对台施压，并试探美国可能作出的反应。大陆此举激发了台湾民众的“抗中”情绪，且由于民、共之间没有沟通的管道进行疏导，中国大陆民众的反弹，就造成双方敌意的“螺旋上升”。两岸随时都有因误判而“擦枪走火”的可能。

对岸有人认为，这次国民党主席选举，反映了党员的“人心思变”，我同意这个观察；但我认为，民众要求改变的不是两岸现状，而是国民党本身。张亚中教授异军突起，在选战中激起一股旋风，是因为党员群众希望有人敢向执政当局大声“说不”，希望领导干部能出现新面孔、展现新气象。换言之，张亚中的政治魄力不是来自他所强调的“论述”，而是因为他的人格特质，满足了支持者求新、求变的需求。

此外，张亚中提出的“创造两岸和平备忘录”，也引起对岸一些学者的高度重视。他们强调，签署两岸和平协议及正式结束敌对状态，应是国、共两党共同努力的目标。其实，我认为包括民进党在内的台湾其他政党，未来也都无法回避这些问题。只是，它们不是台湾甚至两岸的当务之急；外界担心“呷紧弄破碗”，或许就是造成张亚中此次主席败选的重要原因。

在民主政体，组织政党的目的是取得执政地位，因为拥有执政权力，才能将政治理念落实为政策。国民党现居在野地位，就应在宪政体制下扮演“忠诚的反对党”角色。忠诚并非是对执政党忠诚；反对不是“为反对而反对”，而是反对执政者推出危害台湾利益的政策。选后国民党除了应大力监督政府的大陆政策，避免让两岸危急情势步步升高外；更应透过国共沟通平台，维持两岸民间交流的稳定发展。

这次国民党主席选战，参选者都强调“九二共识”和“反台独”的重要性，但涉及“求同存异”和“求同尊异”，以及“一中各表”和“一中同表”等概念，党内仍有不同的诠释。张亚中经由选战打破了讨论统一问题的禁忌，但朱立伦对此似乎避而不谈。我认为，国民党对于相关的论述，未来仍有展开辩论的必要。

基于政治现实考量，要维持两岸和平发展局面，目前仍须寄希望于民、共这两个执政党。面对即将到来的2022年，中共有“二十大”、台湾有地方选举，双方都应“安内”重于“攘外”；但最近双方主管两岸事务的部门，却为了涉外问题而隔空交火。

中国大陆“国台办”发言人以谋“独”之名，发表长文严厉抨击台外交部长吴钊燮，实际上是担心台湾加入以美国为首的“国际抗中统一战线”；台湾以陆委会出面进行反击，看似“对等”，但却因“李代桃僵”而误上火线。眼看这两个本是促进两岸和平发展的“推手”，如今竟成了两岸从事“外交战”的“炮手”，实在让所有推动两岸良性互动关系者感到痛心。

作者为淡江大学中国大陆研究所荣誉教授