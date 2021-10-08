中国土地出让收入锐减 将考验地方财政和经济

来源：路透社

在中国政府收紧民营开发商贷款的情况下，城市土地拍卖的需求下降，这可能挤压地方财政，迫使地方政府寻找其他财源来支应投资和扶持经济。

2020年中国土地出让收入飙升至创纪录的8.4万亿元（人民币，下同，1.77万亿新元），相当于澳洲年度国内生产总值（GDP），在疫情之年支撑了地方财政预算。

但自去年夏季以来，中国收紧了民营开发商的贷款规定，而此举正在日益侵蚀对土地的需求。根据路透对财政部数据的计算，8月份全国土地出让价值同比骤降17.5%，这是2020年2月以来最大降幅。

如果进一步下滑，可能迫使地方政府削减开支和投资，因为土地出让平均为地方政府贡献五分之一的收入。由于房地产市场降温以及中国地产巨头恒大债务危机蔓延的风险，许多经济学家已经下调了中国2021年的GDP增长预期。

为了提高收入，一些地方政府可能会发行更多债券，从而增加了债务负担。分析师说，他们甚至可能加速推动征收备受争议的房产税。

澳新银行（ANZ）驻香港的资深中国经济学家王蕊说：“一般来说，中国地方政府的土地出让收入比例相当大，超过20%，所以如果土地收入下降，或者增长放缓，地方政府的支出将面临一定的压力。”

需求下降

为了更好地控制中国最贵地段的地价，以连带控制现房价格，政府机构在2月份公布，中国前22大城市今年只能进行三次土地拍卖。

此后，当局还对最高出价设置了上限，以控制地价，这是中国为纠正中国经济和社会的过度与失衡而在各领域进行的大规模整顿的一部分。

但是，自3月至6月的第一轮土拍以来，由于资金紧张的开发商不参加拍卖，需求就下降了。

路透对1000多份公告的分析显示，正在进行的6月至10月这轮土拍中，截至9月30日，约有40%的拍卖地块被撤回或没有投标者。相比之下，第一轮中的流拍比例仅为5%。

路透的分析显示，中国天津挂拍的61块土地中有40块售出，而辽宁省省会沈阳只卖出了挂拍的46块土地中的19块。

穆迪预测，2021年的土地销售增长将在低个位数，然后在2022年呈现下滑。去年的销售增长了16%。

穆迪在一份报告中警告指出，为了抵消土地销售欠佳，地方政府可能发行更多债券，但这可能加重债务负担。

穆迪表示，如果土地销售情况恶化，高负债的天津和辽宁政府可能难以偿还债务。

国家支持

国有企业在土地出让中占主导地位，而民营开发商则持观望态度，但不确定这是否足以确保地方政府的收入。

到目前为止，在6月至10月的出让中，国有企业的得标总值是民营开发商的三倍，这标志着与过去的趋势不同。但是截至9月30日，他们的总体投标价值比3月至6月的出让下降了45%，为2772亿元。

位于西南部的超大城市成都，国有控股的中国铁建对15块土地进行投标，并支付了42.8亿元的高额保证金。

根据路透的分析，相比之下，花样年控股和华夏幸福等民营开发商今年的购地支出低于2020年，或者根本就没有购地。分析显示，恒大仅于6月通过一家地方开发商买了一块地。

这些公司没有回应评论请求。

在中国22个最大的城市中，有七个城市要在10月底前拍卖土地，包括北京、上海和杭州。

澳新银行的王蕊说，长远来看，地方政府可能会寻求其他财政收入来源，如房产税，以抵消房地产市场的波动。

中国酝酿在全国范围内征收房产税已有10多年，但面临着包括地方政府本身在内的利益相关者的阻力，他们担心这将侵蚀房产价值或引发市场抛售。

她说：“从试点开始，规则可以做相应的调整。”

