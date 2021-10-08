中美苏黎世会晤有成果不是偶然的

《环球时报》社评

中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪与美国总统国家安全事务助理沙利文6日在苏黎世进行了长达六小时的会晤，双方发布的新闻稿在各自的语境中都更加积极，这表明会晤是有成果的。

双方都谈到，要落实两国元首9月10日通话的精神，公开的新闻稿都没有针对对方的负面描述和指责，对分歧的用词比较含蓄。美方官员对媒体透露，双方还讨论了两国元首今年底之前举行视频会晤的可能性。

然而，对照双方新闻稿，仍可以看出两国的严重分歧。杨洁篪强调，中方反对以“竞争”来定义中美关系，他主张美方应该深刻认识两国关系互利共赢的本质，要求美方正确认识中方内外政策和战略意图。但美方的新闻稿仍两次用美方通常的语境谈论“竞争”，并且像美方近期的几次表态一样使用了“负责任的竞争”提法，同时强调管理风险。

可以看出，美方对中美关系的战略定义以及他们对华政策的基本思路没有变。美方新闻稿强调将继续投资美国的国家实力，并与盟友和合作伙伴密切合作，这与美方常说的“从实力地位出发”并且强化盟友体系与中国激烈竞争的主旨是一样的。

不过，美方近来把“对抗”与竞争、合作往一起说的少了，反复强调不想打“新冷战”，要防止竞争变成对抗。贸易代表戴琪还表示美国不追求脱钩，而是愿意在新的基础上“重新挂钩”，另外还有释放孟晚舟、准备重启中美经贸磋商等行动和积极表态，美方的对华态度有所调整也是明显的。

中国不作原则性让步、坚持做好自己的事情，这一根本策略在产生效果。美方总说要“从实力地位出发”，但恰是它的实力远远不够实现它遏制中国发展的野心。美国遭遇新冠疫情的严重冲击，迄今死亡人数超过70万，不仅让美国经济更深跌入滥发钞票的刺激模式，也暴露了美国体制的根本弱点，削弱了它的全球影响力。

美国加强盟友体系，主要拉住的是澳大利亚和日本，但过去是澳日狐假虎威，现在更像是美国虎假狐威，美国的对华全面攻势迅速显现疲态。

现实在一定程度上教育了华盛顿，它不得不缓和一些力有不逮的对华冲突，调整对华政策的节奏。在美国反华舆论甚嚣尘上的时候，这种调整的空间又是有限的，对外宣示尤其会受到美国国内政治逻辑的限制，所以中国人不能对拜登政府“改弦更张”抱有幻想，我们（中国）须用自己的坚实行动给中美关系增加我方当仁不让的牵引力。

必须看到，我方坚持当前对美路线的持久力很强。美方的对华战略很富有想象力，但能力托不住。在美国反复讨论基建的时候，中国的基建又实际往前赶了一程，美国的盟友体系越搞越复杂，叠床架屋，但老盟友法国却陷入愤怒，德国“北溪-2”继续脱轨，美国的阿富汗溃败则让华盛顿的所有盟友感到心寒。

总之，美国的这一切做得很吃力，而中国只要做好自己的事情，持续发展，就能够积累自己的战略主动性。我们的路线脚踏实地又非常可靠，有无数可以自我把控的发力点。

我们当然希望中美关系能够形成建设性的变化，但双方对彼此关系认知和预期相互靠近的障碍仍有很多。美国的霸权思维根深蒂固，他们的反思只会在力不从心和失败出现的时候才会发生。中国须继续不断做好自己的事情，让美国最终认识到，遏制中国发展决非其可为之事。保持这个过程和它的终点方向，美国的对华政策就会逐渐接受现实，探寻通过与中国共存、合作的方式实现其利益最大化。

