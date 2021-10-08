以“两个互不否定”面对辛亥110年

来源：台湾《旺报》

旺报社评

辛亥革命110周年纪念日，也是“中华民国”110年双十节即将来临。过去“逢十大庆”总是广邀华侨、外交使节及全球贵宾共同庆贺，但民进党刻意淡化“中华民国”史观，加上疫情限制，今年双十节关起门来冷清度过。对岸9日将举行纪念大会，预料中国大陆将发表长篇讲话。台湾该如何回应，需要提前思考。

辛亥革命是“中华民国”的起点，也是两岸政治、历史和情感的连结。但大陆把“中华民国”的存在视为阻碍统一的政治问题，甚至将“中华民国”定性为台独“借壳上市”而严密封杀；民进党则因主张台湾主体性而不断掏空“中华民国”的内涵、切断与中国大陆的连结，辛亥革命对两岸关系的价值逐渐“贬值”，成为可有可无的鸡肋。

以中国大陆的史观，纪念辛亥革命出于“三段论”逻辑，自1949年至今从未变过：第一，辛亥革命意义重大，但具有局限性。第二，中共才是孙中山思想的传人，历经革命、建政、改革，最终取得成功。第三，统一是孙中山的遗愿，也是中共历史任务，最后对台喊话，呼吁解决台湾问题，实现统一。

简而言之，中国大陆的辛亥革命论述始终围绕政权正当性的主轴，相信此次中国大陆会结合近年大陆脱贫、小康、国际地位提升等成就，更加着墨于此，并自信宣称“掌握两岸主导权”。大陆在中共领导下跻身世界强国，14亿人生活水平显著提高，的确改变了晚清中国积弱的面貌，也实现了孙中山念兹在兹的愿望，这是不可否认的事实。同时，孙中山的民生主义也转化为大陆社会主义的实践，并在北京日益严厉打击垄断财团的监管经济下，比台湾的经济政策更趋近民生主义“节制资本”的理念，也是不能否认的事实。

不过，若要从解决政治分歧、终结对立状态、实现心灵契合的高度来看辛亥革命对两岸关系之意义，对岸以政权正当性为主轴的论述就显得苍白而黯淡。大陆应深知，110年前的辛亥革命在中国大地上创立的“中华民国”，如今虽偏处台湾，却是台湾与大陆的连接点，也是台湾政经体制的根源与基础所在。如何以客观、尊重的态度表述这个历史事实，丰富辛亥革命的历史价值，是自信的大陆应该思考的方向。

同理，民进党执政时的双十纪念，总是“朝冷野热”，即使蓝营不忘辛亥，自发办庆祝活动，但参与受众愈来愈少，也愈来愈老。特别是蔡总统构筑“中华民国台湾70年”的历史论述，看似意在整合光谱两端，实质上斩断了“中华民国在大陆”的历史渊源。更有甚者，把1949年后两岸在一国架构内的“正统之争”偷换概念为“反侵略”，实则兜售分裂国土之主张，已违背“中华民国宪法”。

即便以台湾本位视角来看，辛亥革命也不是“外国历史事件”，“中华民国”更不是“外来政权”。武昌起义、民国建立，极大振奋了日据下台湾人的中国情怀，台湾民主先驱蒋渭水就是在辛亥革命的感召下投入运动，而他当年主张的“台湾是台湾人的台湾”，前提正是“台湾人也是中国人”，坚持台湾民主运动是中华民族救亡的一部分。因此，民进党视角下的台湾人民主启蒙、反殖民、反威权与政治民主化，本质是辛亥革命对台湾人的遗产，也是中国人追求自由民主的奋斗史在台湾谱写的篇章。

中国大陆曾就看待中共建政的前30年、后30年提出“两个互不否定”理论，两岸在看待辛亥革命和“中华民国”110年时，也可以借鉴上述逻辑：第一，不能用1949年前国民党在大陆的崩溃和失败，来否定1949年后“中华民国”宪政理念在台湾的生根发芽、开花结果。第二，不能用台湾民主化以来本土政党的执政，来否定“中华民国”与中国之间的联系。

前一个“不能否定”是说给大陆听：对岸如何在正统论述以外，理顺和阐述1949年之后“中华民国”体制在台湾的正面意义，而非简单以割据敌对政权视之，将是解开两岸政治僵局的最后一把钥匙。后一个“不能否定”主要讲给台湾听：台湾人和中国人从不是异己或对立关系，在台湾的“中华民国”也是中国。台湾社会应该思考辛亥革命在大陆和台湾同时开启了民主启蒙、政治现代化的道路，这两条线时而交叉、时而平行，下一个历史交叉点似乎就在不远处，台湾人将以何种姿态、何种准备去迎接？