辛亥革命是两岸统合关键

来源：中时新闻网

作者：陈朝平

10月9日上午，北京将举行辛亥革命110周年纪念大会，中共总书记习近平将出席并发表讲话。陆委会发言人邱垂正说，辛亥革命纪念日就是“中华民国国庆日”，中国大陆纪念辛亥革命是要否定“中华民国”主权。邱强调，我方已制定“反渗透法”与“国安五法”，提醒台湾民众不应参加类似的统战交流活动。

辛亥革命既是“中华民国国庆”，对岸纪念辛亥革命，不就等于庆祝“中华民国国庆”吗？为何台湾民众不应参加？况且，民进党执政当局，不爱“中华民国”久矣！这些年，“中华民国国庆”的主题视觉系统，除了双十图案，完全没有属于“中华民国”的历史记忆和政治符号！今年，双十装饰，除了行礼如仪地挂上青天白日满地红的旗帜外，英文标示，竟然还是不伦不类的“Taiwan National Day!”

统战交流活动？“反中”“抗中”，搁在心中，什么样的交流活动不能视为统战？大陆零关税进口台湾农产品，不是统战；凤梨（黄梨）释迦（番荔枝）验出介壳虫，暂停进口，就成了统战施压？邱垂正祭出“反渗透法”“国安五法”，恐吓台湾民众，难道，参加北京举办的辛亥革命纪念大会，就能渗透、颠覆在台湾的执政当局？既然交流即可渗透颠覆台湾，何须军机扰台？又何须武统？

辛亥革命，是两岸共同的历史记忆，是族国团结统合的关键。台湾蓝绿分裂，民心涣散，不就是因为民进党试图涂抹去台湾民众的共同历史记忆吗？哪天，两岸能重拾共同历史记忆，和平统一，才有希望！

