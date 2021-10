香港可以从美国的傲慢学到什麽？

来源:香港01新闻

作者:于品海

美国前总统小布什曾经这样说:针对阿富汗的战争从来都是开始时成功,逐渐遇到困难,最后就是失败。但这种情况不会发生在美国身上,因为它是阿富汗从没有遇到过的对手,“我们是坚韧的、有决心的、和不屈不挠的,我们会坚持到任务完成为止。”(we're tough, we're determined, we're relentless. We will stay until the mission is done。)二十年之后,美军狼狈地撤出了阿富汗。事实上,早在战争开始时,不少人已经预见今天的败象,只是傲慢的美国人视而不见。人类历史延绵不断,但人的记忆却并不与历史并行,甚至经常违背历史教训,以为自己身处的狭小空间就是浩瀚的宇宙,坐井观天这个典故就是要警戒我们不能如此无知短视。

美国人的傲慢不能说没有道理,它在二战中战绩彪炳,经济上取得巨大成就,在美苏冷战中让苏联彻底败下阵来,这都是不争的事实。美国崛起背靠的是工业革命支撑的制造业经济,它极大地提升了人类的科技实力,它带来的生产率让人类第一次感受到生活的富足,不少人过上安稳的生活。很可惜,财富让生活变得美好,却没有提升人类对历史和大自然的谦卑,它甚至没有消灭战争,而是让战争更容易发生。人们曾经以为自己可以汲取二战的教训,相反,战争能力的差距竟然让某些人更轻易捡起武器。

四处兴兵只为一己之私

脱离战乱移居他乡本是为了安居乐业,这是第一批欧洲人迁徙到美洲的原因,但资本家的创业精神既发展了经济,也让自给自足的田园生活走向另一个极端。土地资源、人口增加、技术创新、资本动力的结合,让美国成为了经济超级强国,但美洲是欧洲的殖民地,欧洲战争的利益冲突无法不延伸到大西洋彼岸。战火没有伤害到美国,还让美国的工业基础大大地上了台阶,但它同时给美国人带来了傲慢。二战结束时,美国的制造业就业人数占比曾经达到38%的顶峰,制造业增加值也在1953年达到28.3%。在1968年之前,美国是世界最大的贸易顺差国,但十年之后,它却从此成为世界最大的贸易逆差国,工业生产甚至下跌到只有11%。2020年,美国的贸易逆差已经高达9,158亿美元的历史新高。我们或许还不意识到这种起落,但从历史的维度去认识,它象徵着快速的崛起与快速的衰落。

特朗普政府去年与塔利班签署撤军协议,本来就是一份“降书”,阿富汗当时的合法政府竟然被拒之谈判门外。既然连一手扶植的美国都如此看不起,阿富汗政府军又如何可能不在塔利班面前丢盔弃甲、逃之夭夭?喀布尔机场的混乱更只能说明,就算是装备优良的美军,在缺乏意志的情况下,连管理“投降”的能力都欠奉。二战之后不到三十年美军匆忙撤离西贡,五十年之后又要逃离喀布尔,它还有资格如此傲慢吗?

二战时候的美军还可以说是为了保家卫国,但二战之后美国发动和参与的战争,都是出于地缘政治扩张所需,甚至是输出文明的帝国游戏。这都反映了美国人对战争的自大与对战争受害者的不屑。大家应该记起,二战期间,美国对日本在亚洲战场的杀戮视若无睹,如果不是军国主义的日本错误判断,丧心病狂,偷袭珍珠港,美国还不会参与太平洋战争。那时的美国看起来是“审慎”的,它与后来参与朝鲜战争、越战、阿富汗战争的美国判若两人,但实际上美国只是一直奉行着自私的外交政策,从没有什么世界和平的使命,它在欧洲参战是为了保护自己的利益,参与太平洋战争同样如此,只是日本军国主义者一时鲁莽,错误认定美国的战略基点。

一场战争可以一鼓作气,国家建设或政权更迭所需要的却远多于此。美国在1992年对付入侵科威特的伊拉克时,战争打得非常成功,因为它只有军事目的。美国在阿富汗和第二次伊拉克战争开始时是胜利的,但政客们狂妄自大,妄想推动自己根本无能为力的国家建设(Nation Building),最后战争都输了。

不修其功自酿失败结局

二战之后的美国为什么会变得如此傲慢,真的以为自己是万能吗?大家必须明白它失败的原因,从中学习如何自我反思。美国曾经的成功并非偶然,美国的失败同样不是偶然的。将罗马帝国、中华帝国、大英帝国、大日本帝国,还有美国和苏联这两个现代超级大国放在一起比较,只有中华帝国的倾塌不是因为对外穷兵黩武,其他的“帝国”都是因为全球扩张,在无法驾驭、甚至是鞭长莫及的情况下只有撤退。

美军在阿富汗的对手是习惯在山区打游击战的塔利班,在越战中交手的是同样擅长游击战的越共,在朝鲜战争中遇到的中国解放军在装备上显然远逊于二战中胜利凯旋的美国大兵,美国在这三场战争败阵,都不会是因为军事实力不足或财力不堪重负。总结其败因,都是因为美军赢得初期的主动,但因为看不清形势,而且极度自大傲慢,继而失去国内民意支持、士兵厌战,只能败走麦城。

这一次阿富汗撤军,美国民意是支持的,拜登政府甚至可以捞取一些政治本钱,只是撤退实在太混乱,让有序撤军恶化为庸碌官僚的无能。《孙子兵法》中有一句很适合用来描述这种情景的话:“夫战胜攻取,而不修其功者凶,命曰费留”,意思是就算在战争中获胜,也要做好后续的政治安排,一旦被迫滞留当地,只会耗费财物,更会被局势所纠缠,将自己置于凶险之地,最终得不偿失。美国在阿富汗的失败就是因为这个“修”字,然而一支如此傲慢的军队、一群如此自大的政客,又怎会知道“修”的意思?当美军只懂得不断吹嘘战果,政客们只知道隐瞒前线的怨愤,每一任总统都有不同的政治盘算,“凶”必然是它的结局。拜登为了不让撤退影响中期选举,拒绝考虑匆忙撤军面对的困难,强硬执行,既摧毁了阿富汗政府军的战意,最后连美军的撤退都仰仗塔利班的同意。

美国在二战之后发起和参与的战争之多,数不胜数,但所有的大战不是失败,就是无功而还。冷战是二战之后美国扩军的藉口,冷战之后是反恐战争,最近开始要围堵中国,还想出什么名实不符的“印太战略”。如此沉迷于建立假想敌的政治体系,能是一个寻求和平,为人类谋幸福的文明吗?

邯郸学步令香港迷失自我

美国并没有对自己的穷兵黩武有过反思,更无休止地採取单边主义,特朗普只是老实地将其说出来。最近英美与澳洲签订协议助后者建造核潜艇,澳洲为此取消法国的常规潜艇订单,之前美国制裁德国和俄罗斯的天然气管道建设,都很好地说明了在利益面前,盟友的考虑对美国并不关键。一部份德国人怀疑美国利用地缘政治藉口扩大美国页岩气在欧洲市场的份额。香港的情况与此有什么相似之处?首先,香港真的以为自己高人一等,特别是相对于内地,而不知道曾经的辉煌可能只是一时好运。香港在西方转移轻工业生产的早期承接了制造业,加上当时内地社会不稳,不少内地人逃到香港,在短时间内带来大量劳力,推动经济快速增长,奠定了经济腾飞的基础。之后中国改革开放,香港借助它的东风,金融和贸易产业上了一层楼。然而,由于缺乏政府的战略指导,这种发展是无序的,当然就无法持续,这就是香港现在面对的困局。为什么美国有着如此强大的军事实力,却无法打赢实力相差这么大的塔利班武装,同样是因为缺乏战略管理,美军根本不知道为什么继续驻扎在阿富汗,美国人早就厌倦在遥远地方的战争,但政客们还是在那里痴心妄想。

香港表面上有着优异的经济实力,但却无法让人民过上幸福安稳的生活,隐藏在心里的怨气和怒气令不少市民被误导,容忍了暴力骚乱。事实上,大家都知道发生什么事,但就心有不甘,不愿意为社会和政府挺身而出,认为这样的政府不值得自己去支持。就像美国人既希望美军撤出阿富汗,但又不满拜登政府撤军时的狼狈,让右翼民粹主义群体有机可乘,借机猛烈抨击民主党政府,香港同样有一群企图在骚乱中捞取政治利益的激进群体。

香港社会一直以来对内地存有偏见,认为那是落后的政府和制度,却无法解释如果它真的如此落后,为什么又会成为世界最靓丽的成功经济模式,甚至挑战美国的超级经济强国地位。许多香港人迷信西方散播的自由主义意识形态,以为只有西方的民主自由制度才是真理,却不认真思考民主自由固然是大家所渴求的,但西方的就是理想的民主自由制度吗?或者它在香港会水土不服,又或者我们应该根据自己的社会和文化现实去筹划更适合香港的民主自由制度。很可惜,香港的一些精英只知道鹦鹉学舌、邯郸学步。

这才是“从实力的地位出发”

当香港的抗争派妄想通过暴力让中央政府屈服,当他们的国际线以为自己可以依靠英美国家让中国放弃对香港的全面管治权,这究竟是无知还是愚蠢?也许是两者兼备。中央政府一旦看穿了这个群体的荒唐与幼稚,就好像看穿了特朗普政府在贸易和科技领域叫嚣背后的虚弱体质,看穿了拜登政府所谓的“从实力的地位出发同中国谈话”只是一种壮胆的说辞,毫无现实基础,自然知道如何应对。在过去的十几个月,中央政府凭藉《港区国安法》和选举制度改革,对激进群体以及站在一旁以为可以置身事外的温和派给予当头棒喝。我曾经担心中央的行动会否矫枉过正、牵连太广,伤害了不少中产阶层对香港前途的信心,经过一段时间细心观察,我发现自己是过虑的,相反,这是香港社会认识国家安全和推动社会改革的关键前提。如果有些人认为受到委屈,那就用“牺牲小我、成全大我”的态度安慰一下自己吧。香港社会必须彻底放弃曾经有过的傲慢,这不只是因为傲慢毫无基础,还是因为它对香港会造成重大伤害。

香港当然无法与美国相比较,特别是面对中国。但当香港人看见中央政府如何对待美国的傲慢,应该知道中央是如何体谅香港,对香港一直抱持巨大的宽容。如果香港从来就看不见中央的容忍,看不见中央是如何体恤香港的需要,可以回想它在2014年《“一国两制”在香港特别行政区的实践》白皮书里的劝告,回想它对香港立法会否决了人大常委议决的“831政改方案”如何安然接受,在骚乱期间又是如何克制,不随“揽炒派”所愿动用解放军或派出武警部队。最近一年多中央针对不同群体的不同行动显然让沉睡的香港苏醒了过来,我们今天看见的,才是“从实力的地位出发”的真正表现。