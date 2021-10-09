拜登“台湾协议”是空话？

来源：联合报

作者：王高成

美国总统拜登日前在被媒体询问台湾议题时，突然提出所谓的“台湾协议”（the Taiwan agreement），表示此为他和中国大陆国家主席习近平上次通话时所同意的内容，习近平也不能做遵守协议以外的事。到底“台湾协议”为何，引发各界的一番揣测。

面对外界的质疑，白宫终于有了正式的回应。白宫发言人莎奇六日向媒体澄清表示，拜登上次与习近平通话强调，美国是根据《台湾关系法》处理对台关系，美国会恪守对台承诺。原来拜登口中所谓的“台湾协议”（这已是他第二次提此名词），就是《台湾关系法》。

由此名词风波可看出美中台关系几点意义。首先，前次拜登与习近平通话时，台湾议题果然又成为两位领袖不可迴避的议题，北京当局总是强调，台湾问题是美中关系的重中之重，在每次的美中高峰会议中都会主动提及，此次也不例外。尤其是半年来两岸关系紧张，中共军机舰不断扰台，美中两国领袖必然就此一议题交换意见。

其次，拜登对于美中关系显然不够熟稔，他已两次提及“台湾协议”此一名词，但是此协议并不存在。美中之间真正协商通过关于台湾的协议只有三项公报，但并未简称也很少有人称其为台湾协议。而白宫居然出面澄清拜登口中的台湾协议是《台湾关系法》，该法是美国自己订定的法律，并未经过中美协商，北京也从未接受过，怎能视为美中间的一项协议？拜登如此用语随便，又对美中台关系不够专业，台湾要将自己的安全置于这位领导人手中，恐怕要捏把冷汗了。

第三，既然拜登所谓的台湾协议是《台湾关系法》，那只能约束美国自己的行为，中国是不认帐的，则拜登所说的“习近平也不能做遵守协议以外的事”，根本就没有法条根据，也不能落实。如果拜登在通话中向习近平提出关切北京持续对台军事施压的事，希望北京能有所收敛，习近平当然也不会同意了。如此拜登对于媒体的说法根本是空话一句，台湾及各界还能当真吗？也难怪在拜习通话之后，中共近日又接连派出更多数量的军机对台施压。

第四，美中之间真正具有的协议是三项公报，其内容奠定了美国承认一个中国原则，台湾是中国的一部分。北京承诺以和平方式解决台湾议题，则华府可以降低对台军售的质与量。如今台海情势紧张，从北京的观点是因为台湾民进党政府捨弃九二共识，华府也在淡化其一中政策的内涵，所以加强对台武力的威吓。拜登政府如欲缓解台海紧张的情势，不能只著重《台湾关系法》，还得回归美中三项公报的内涵，否则再多的美中领袖对话都无济于事。

拜登上次与习近平通话，显然是谈到了台湾议题，但美方的说法也不令中方满意，以致习近平婉拒了与拜登在Ｇ20的高峰会议。但是拜登显然很想与习近平举行高峰会，或许是为了国内经济发展而欲缓和外部竞争，近日美国国安顾问苏利文又与中国代表杨洁篪在瑞士举行协商，此举是否代表对于中国的政策将有所调整，值得我方密切注意。

