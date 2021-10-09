运动式“减碳”不可持续

来源：经济日报

最近一段时间，“拉闸限电”再度登上网络热搜。截至目前，已经有江苏、湖南、浙江、广东、云南等10余个省份采取了不同程度的限电措施。受此影响，一些能耗大户出现停工停产的现象，涉及化纤、水泥、纺织、印刷、冶金、石化、光伏等多个高能耗行业，个别省份甚至还将限电范围扩大到居民和非实施有序用电措施企业。

根据有关部门公告，各地拉闸限电的原因各不相同，有的地方是因为煤价高位运行、电煤紧缺，而清洁能源又无法跟上，导致部分地区出现用电供需紧张局面，为防止全电网崩溃，执行拉闸限电；有的地方则是因为今年上半年工业生产整体偏强，导致能耗没有达到年初设定目标，在“能耗双控”政策制约下出现限电现象。

种种原因背后，反映了我国在“双碳”目标下，转型发展出现两大矛盾：一是高能耗产业低质量的用能需求与环境约束之间的矛盾；二是高质量的清洁能源需求与低质量的化石能源供给之间的矛盾。在“既有能源用、又没有污染、价格还便宜”这个“能源不可能三角”制约下，实现“双碳”目标是一项十分复杂的系统工程。“双碳”目标的提出，意味着一次产业结构的重大调整、一项项重大的技术革新、一场配套制度的变革与创新，也意味着一次生活方式、生产方式、发展理念的系统性进化，而不是简单地拉闸限电。

“十四五”时期是碳达峰窗口期，在实现“双碳”目标的过程中，一定要正确处理中长期绿色转型与短期经济平稳增长之间的关系。应当按照“双碳”目标要求，遵循绿色转型和市场规律，明确时间表、路线图，分阶段、有步骤地稳步推进，不搞盲目跃进。碳中和不是限制发展，而是引导高质量发展，各地在着力减少碳排放的同时，要以不影响正常的产业运转为前提。

当然，我们也要时刻警惕，一些地方借碳达峰趁机攀高峰、冲高峰。当前，大力发展钢铁、水泥、化工等高耗能产业，仍然被不少地方视为经济复苏的重要手段，认为2030年是一个窗口期，在此之前正是大干快上高能耗项目的最后时机。如果各地继续发展高耗能、高排放项目，去冲高碳排放峰值，对未来实现碳中和将带来灾难性后果。对此，应采取更强有力的政策和措施，坚决遏制“双高”项目盲目上马。

同时，绿色转型着眼点要放到形成新的绿色供给能力上，在形成强大清洁能源供给能力之前，对于传统化石能源不可搞“一刀切”。要加快构建以新能源为主体的新型电力系统，保证优质电力输出。并按照不同地区的区位、能源资源禀赋和产业布局比较优势，全国统筹优化不同地区在发展能源和产业方面的功能，确定能源供给方式与品种，以及能源跨区域输送通道分布。

总之，依靠限制能源消费和压缩产能实现的“减碳”不可持续，如何在碳中和进程中，同时抓好产业结构调整和能源结构调整，破解“能源不可能三角”，我们还有很长的路要走。

